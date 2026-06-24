Κοντολάζος: Δεν πήγα στον γάμο της κόρης μου γιατί δεν με κάλεσε – Αγαπάω όλα τα παιδιά μου

Ο Δημήτρης Κοντολάζος εξομολογήθηκε στο Happy Day για τις απογοητεύσεις του από ανθρώπους που τον εξαπάτησαν, ενώ μίλησε για τις επιλογές του στη νύχτα και την προηγούμενη του ζωή ως μηχανικός αυτοκινήτων. Αναφέρθηκε επίσης στον γάμο του, την απουσία του από τον γάμο της κόρης του και την απομάκρυνση της Ελένης Μενεγάκη από την βαπτιστήρα της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Κοντολάζος εξομολογήθηκε πως «Πίστεψα σε ανθρώπους που με κολακεύσανε και μου είπαν πολλά ψέματα. Πικράθηκα…».
  • Τόνισε πως «Η νύχτα δεν με κούρασε, δεν με κουράζει» και πως ξεκίνησε να τραγουδάει από αγάπη για το τραγούδι, όχι για τα χρήματα.
  • Με παράπονο ανέφερε πως «Δεν πήγα στον γάμο της κόρης μου. Δεν με κάλεσε», ενώ μίλησε και για την αποξένωση με την Ελένη Μενεγάκη που βάπτισε την κόρη του.

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Ο Δημήτρης Κοντολάζος μίλησε στο Happy Day και εξομολογήθηκε πως πίστεψε σε ανθρώπους, οι οποίοι τελικά τον εξαπάτησαν.

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«Πίστεψα σε ανθρώπους που με κολακεύσανε και μου είπαν πολλά ψέματα. Πικράθηκα… Έλεγα ας πρόσεχες και προχωρούσα» είπε.

«Τα τελευταία χρόνια δεν απέχω, αλλά κάνω επιλογές στα μαγαζιά. Κάποια στιγμή με ψήνανε ότι έλα εδώ θα είναι ωραία, και δεν ήταν ωραία σε κάποια μαγαζιά. Οπότε αποφάσισα να το σκέφτομαι καλά. Η νύχτα δεν με κούρασε, δεν με κουράζει. Ξεκίνησα να τραγουδάω γιατί μου άρεσε το τραγούδι, όχι για να βγάλω λεφτά» τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

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«Ήμουν μηχανικός αυτοκινήτων πριν γίνω τραγουδιστής» πρόσθεσε.

«Με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί 36 χρόνια. Ο γάμος κρατιέται με κατανόηση» δήλωσε.

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«Δεν πήγα στον γάμο της κόρης μου. Δεν με κάλεσε. Εγώ αγαπάω όλα τα παιδιά μου, τους στέκομαι. Από εκεί και πέρα καλή ζωή να έχουν. Το παιδί σου είναι παιδί σου» ανέφερε με παράπονο.

Η Ελένη Μενεγάκη έχει βαπτίσει την κόρη του Σοφία, αλλά πλέον δεν διατηρούν σχέσεις. «Κάναμε προσπάθεια αλλά κάθε μέρα είναι διαφορετική. Έπρεπε να κάνει ένα τηλέφωνο στην βαπτιστήρα της, να δει πώς μεγάλωσε. Δεν νοιάστηκε, δεν πειράζει. Εγώ θα την βαπτίσω έλεγε η Ελένη. Χαθήκαμε, έφυγε από εδώ που έμενε» σχολίασε.

 

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