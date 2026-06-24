Με δράση από το 2017 το μεγάλο κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές – Εμπλέκονται και γνωστές επιχειρήσεις

Μία από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις ρευματοκλοπών σε ολόκληρη τη χώρα εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται ότι πραγματοποιούσαν εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, κλέβοντας ρεύμα από το δίκτυο και πωλώντας την υπηρεσία σε οικιακούς χρήστες, τόσο σε κατοικίες όσο και σε επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία είναι τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά 105 άτομα. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος επέφερε οικονομική ζημία στον ΔΕΔΔΗΕ άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, στην ΕΡΤ κάποιοι εκ των κατηγορουμένων φαίνεται πως είχαν ξεκινήσει τη δράση τους από το 2017, κάτι που ενδεχομένως εξηγεί το ύψος της ζημίας στον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι παρεμβάσεις δεν φαίνεται να ήταν σε όλες τις περιπτώσεις συνεχείς, καθώς κάποιοι εκ των κατηγορουμένων φέρονται να προχωρούσαν σε περιοδικές αλλοιώσεις των μετρήσεων, ενώ άλλοι είχαν πιο σταθερή δράση.

Σχετικά με τους τρεις βασικούς εμπλεκόμενους, τόνισε ότι ήταν αυτοί που «πείραζαν» τους μετρητές του ρεύματος, καθώς αν και δεν ήταν ηλεκτρολόγοι διέθεταν τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να μπορούν να κάνουν αυτές τις παράνομες παρεμβάσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια, να καταβάλλονται μειωμένα ποσά για ηλεκτρικό ρεύμα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται όχι μόνο φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η ρευματοκλοπή φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων. Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε μάλιστα ότι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται και γνωστές επιχειρήσεις.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της φερόμενης δυνατότητας των δραστών να παρεμβαίνουν ακόμη και σε ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Όπως εξήγησε, σε πολλές περιπτώσεις οι σχετικές πληροφορίες φτάνουν στις Αρχές μέσω του ΔΕΔΔΗΕ, όταν εντοπίζονται ύποπτες αποκλίσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αποκλίσεις αυτές γίνονται ακόμη πιο εμφανείς όταν αφορούν επιχειρήσεις που εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με προηγούμενες χρονικές περιόδους.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο τρόπος δράσης της οργάνωσης και το πλήρες εύρος της ζημίας που προκλήθηκε από τις παράνομες παρεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.

Τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα

Οι αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σε μετρητές ρεύματος, καλύπτοντας μεγάλο γεωγραφικό εύρος της ελληνικής επικράτειας.

Οι παράνομες παρεμβάσεις εντοπίζονται σε περιοχές:

της Αττικής,

της Μακεδονίας,

της Θράκης,

της Θεσσαλίας,

της Πελοποννήσου.

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα, με τις αρχές να εξετάζουν το πλήρες εύρος των παράνομων ενεργειών και το οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι.

Ζημία άνω των 9 εκατ. ευρώ για τον ΔΕΔΔΗΕ

Από την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος, η οικονομική ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κεντρικός Σύμβουλος της Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ, Στέργιος Τζίλιας, τόνισε ότι οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής αργά ή γρήγορα εντοπίζονται, επισημαίνοντας πως οι υπαίτιοι έρχονται αντιμέτωποι όχι μόνο με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστίμων που συχνά υπερβαίνουν κατά πολύ το όφελος που θεωρούσαν ότι εξασφάλιζαν από τη μη πληρωμή της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, Άγγελος Κουντουργιάννης, υπογράμμισε ότι όσοι δεν είναι αδειούχοι και δεν εμφανίζονται στα επίσημα μητρώα είναι ευκολότερο να προχωρούν σε τέτοιες παράνομες ενέργειες, δυσχεραίνοντας τον έγκαιρο εντοπισμό τους.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα μετά τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της δράσης του κυκλώματος και την εξακρίβωση τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.