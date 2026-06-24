Βορίζια: Στην ανακρίτρια οι δύο προφυλακισμένοι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη για την έκρηξη της βόμβας

Στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, προκειμένου να απολογηθούν για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στην έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, πρόκειται για τον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου Φανούρη, σύζυγο της μικρότερης αδελφής του, και τον 48χρονο συγγενή τους, γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή.

Για την υπόθεση της έκρηξης, είχαν οδηγηθεί την Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας άλλα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία είναι προφυλακισμένα για ζωοκλοπές. Πρόκειται για τον μικρότερο αδελφό του Φανούρη, τον γαμπρό του, τον άνδρα της μεγαλύτερης αδελφής του και τον γιο τους, δηλαδή ανιψιό του θύματος. Οι τρεις ήταν κρατούμενοι στις φυλακές Ν. Αλικαρνασσού όταν σημειώθηκε η έκρηξη, τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου 2025, και ακολούθησε το μακελειό το πρωϊνό της 1ης Νοεμβρίου.

Τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή ο 39χρονος Φανούρης το πρωί της Παρασκευής. Το ίδιο βράδυ εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός και το επόμενο πρωί πια έγινε «πόλεμος» με πυρά οπότε και στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων υπήρξαν νεκροί και τραυματίες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για την βόμβα είναι:

ηθική αυτουργία, από κοινού και κατά μόνας, σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο,

ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και

ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού.

Και οι τρεις πήραν προθεσμία να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή.

Οι δύο που θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, κατηγορούνται (και για τις δύο υποθέσεις ανθρωποκτονίας-βόμβα) για:

Ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από κοινού

Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή από κοινού,

Ηθική αυτουργία, κατά μόνας και από κοινού, σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο,

Κατασκευή και κατοχή από κοινού εκρηκτικών υλών και βόμβας από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο,

Οπλοχρησία,

Ηθική αυτουργία κατά μόνας και από κοινού σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν άλλη μέρα. Ποια είναι τα στοιχεία που υπάρχουν για την έκρηξη; Φέρεται πάντως να έχει συνεκτιμηθεί ακόμα και η ιδιότητα που είχε στον στρατό ένας εκ των κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της έκρηξης είχε συλληφθεί με ένταλμα ο μικρότερος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη ως το πρόσωπο που την τοποθέτησε. Για την περίπτωση του 23χρονου υπήρξε διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα, εν τέλει το Δικαστικό Συμβούλιο τον άφησε ελεύθερο με μία εγγυοδοσία ύψους 100.000 ευρώ και αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Η βαλλιστική έκθεση για το μακελειό

Στο μεταξύ, χθες, το Cretalive.gr αποκάλυψε την επίσημη βαλλιστική έκθεση για το μακελειό στα Βορίζια, και τα όσα αναφέρονται είναι άκρως ενδιαφέροντα. Σύμφωνα με την έκθεση των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ εξετάστηκαν 124 κάλυκες που περισυνελέγησαν από διάφορα σημεία και προκύπτει η χρήση τουλάχιστον 13 διαφορετικών όπλων. Μόνο το στοιχείο αυτό αρκεί για να καταδείξει το μέγεθος των πυρών που έπεσαν σε ελάχιστο χρόνο.

Συνολικά, εξετάστηκαν 124 κάλυκες, 8 βολίδες, 5 θραύσματα, ένα πυρήνας βολίδας, 1 σκάγι και δύο μεταλλικά ρινίσματα. Οι κάλυκες προέρχονται από 5 όπλα τύπου 9mm, 4 πολεμικά τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο 38αρι σπέσιαλ, ένα όπλο 380 Auto, ένα όπλο 7.65 και ένα λειόκαννο/καραμπίνα. Για τους κάλυκες των 9 mm αναφέρεται ότι, από τη μορφολογία των ιχνών, έχουν πυροδοτηθεί από πιστόλια τύπου Glock ή παρόμοιου τύπου.Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η βολίδα που αφαιρέθηκε από την σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη (ΠΒ-7) δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποιο απ’ αυτά τα τέσσερα συγκεκριμένα Kalashnikov.

Εξίσου ενδιαφέρον, όμως είναι ότι οι πραγματογνώμονες αποφάνθηκαν ότι στο αγροτικό του 39χρονου βρέθηκε θραύσμα από άλλη βολίδα, επίσης 7.62χ39 Kalashnikov.

Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών αναφέρει ότι δεν ταυτίζονται τα ίχνη. Συνεπώς οι δύο αυτές βολίδες δεν βγήκαν από την ίδια κάννη. Άρα, επιβεβαιώνεται ότι κατά του Φανούρη Καργάκη χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά όπλα τύπου Kalashnikov.

Η έκθεση, δηλαδή, πιστοποιεί, ότι η φονική βολίδα και το συγκεκριμένο θραύσμα που βρέθηκε στο όχημα προέρχονται από διαφορετικά όπλα. Δεν μπορεί, ωστόσο, να απαντήσει ποιο από τα τέσσερα Kalashnikov έριξε τη φονική βολίδα.