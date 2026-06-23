Μακελειό στα Βορίζια: Τι αναφέρει η επίσημη βαλλιστική έκθεση της ΕΛΑΣ – Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα

Η επίσημη βαλλιστική πραγματογνωμοσύνη των εργαστηρίων της ΕΛΑΣ για το μακελειό στα Βορίζια αποκαλύπτει εκτεταμένη χρήση πυροβόλων όπλων και επιβεβαιώνει την ένταση των πυρών την 1η Νοεμβρίου 2025, όπου έχασαν τη ζωή τους ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Η έκθεση αναφέρει τη χρήση τουλάχιστον 13 διαφορετικών όπλων, ενώ μία βολίδα από τη σορό του Καργάκη δεν συνδέθηκε με τα τέσσερα Καλάσνικοφ που ταυτοποιήθηκαν από κάλυκες

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα στοιχεία για το μακελειό στα Βορίζια φέρνει η βαλλιστική πραγματογνωμοσύνη της ΕΛΑΣ, αποκαλύπτοντας ότι στο περιστατικό χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, μεταξύ των οποίων 4 Καλάσνικοφ.- Καθοριστικής σημασίας είναι και τα ευρήματα σχετικά με τον θάνατο του Φανούρη Καργάκη, καθώς η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σορό του δεν συνδέθηκε με τα τέσσερα Καλάσνικοφ, ενώ η θανατηφόρα τον έπληξε στα πλευρά.- Συνολικά, το όχημα του 39χρονου δέχθηκε 21 πλήγματα από διάφορα όπνα, ενώ τα όπλα της φονικής συμπλοκής δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

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Νέα στοιχεία για το μακελειό στα Βορίζια φέρνει η επίσημη βαλλιστική πραγματογνωμοσύνη των εργαστηρίων της ΕΛΑΣ. Αποδεικνύεται η εκτεταμένη χρήση πυροβόλων όπλων και επιβεβαιώνεται η ένταση των πυρών που ανταλλάχθηκαν, το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού, όπου έχασαν τη ζωή τους ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ειδικοί της Ελληνικής Αστυνομίας εξέτασαν συνολικά 124 κάλυκες, 8 βολίδες, 5 θραύσματα βολίδων, έναν πυρήνα βολίδας, ένα σκάγι και δύο μεταλλικά ρινίσματα. Από την ανάλυση των ευρημάτων προκύπτει ότι στο περιστατικό χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, μεταξύ των οποίων πιστόλια 9 χιλιοστών, τουλάχιστον 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα.

Καθοριστικής σημασίας είναι και τα ευρήματα σχετικά με τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σορό του δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποιο από τα τέσσερα Καλάσνικοφ που ταυτοποιήθηκαν μέσω των καλύκων. Οι δύο φονικές βολίδες που είχε δεχθεί ο Φανούρης Καργάκηςπροήλθαν από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου Καλασνικοφ. Οι βολίδες αυτές (διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core) ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΡΓΑΚΗΣ
Η σφαίρα που αφαιρέθηκε από τον Φανούρη Καργάκη

Αποκαλυπτικό ήταν και το διάγραμμα της Βλητικής Διερεύνησης Οχήματος που έγινε στο αυτοκίνητο 4Χ4 που οδηγούσε ο 39χρονος τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα για να «καρφωθεί» στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου στο ύψος του κόκκυγα.

ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΡΓΑΚΗΣ
Η σφαίρα που διαπέρασα τον θώρακα του Φανούρη Καργάκη

Η δεύτερη βολίδα που είναι επίσης από Καλάσνικοφ και θεωρείται ως η θανατηφόρα, διαπέρασε την πόρτα του οδηγού και έπληξε τον Φανούρη Καργάκη στα πλευρά.

Στο παρακάτω διάγραμμα, η πορεία της φονικής βολίδας έχει σημειωθεί με κόκκινο χρώμα (ΟΠΗ 9). Συνολικά, το όχημα έχει δεχθεί 21 πλήγματα από πολεμικά τυφέκια Καλάσνικοφ, πιστόλια και το λειόκανο κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό. Όπως είναι γνωστό, τα όπλα της φονικής συμπλοκής δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

ΒΟΡΙΖΑ

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