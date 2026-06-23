Σοκ στην Ουγγαρία: Συνελήφθη τραυματιοφορέας με ανθρώπινα μέλη στο σπίτι του – Ομολόγησε ότι τα κατανάλωνε

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Σοκ έχει προκαλέσει στην Ουγγαρία η υπόθεση ενός 30χρονου τραυματιοφορέα από τη Βουδαπέστη, στην κατοχή του οποίου οι αρχές εντόπισαν ανθρώπινα μέλη, οστά και κρανία, ενώ σύμφωνα με την ομολογία του κατανάλωσε ακόμη και τμήματα από τα λείψανα που είχε συλλέξει, σύμφωνα με το BudapestKörnyéke.hu.

Η έρευνα ξεκίνησε από το Εθνικό Γραφείο Ερευνών της Ουγγαρίας (KR NNI), έπειτα από πληροφορίες ότι εργαζόμενος σε νοσοκομείο της ουγγρικής πρωτεύουσας συγκέντρωνε ανθρώπινα μέλη τόσο στον χώρο εργασίας του όσο και στην κατοικία του.

Έκλεβε μέλη από νεκρούς και άνοιγε τάφους

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 30χρονος είχε αναπτύξει εμμονή με την ανατομία και την παθολογία και στον ελεύθερο χρόνο του πραγματοποιούσε ανατομές σε ζώα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι εκμεταλλευόταν τη θέση του σε νοσοκομείο για να αφαιρεί ανθρώπινα μέλη από σορούς, ενώ φέρεται να άνοιγε τάφους σε εγκαταλελειμμένα κοιμητήρια στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία προκειμένου να αποκτά ανθρώπινα λείψανα.

Όπως αναφέρεται, δεν προσπαθούσε να αποκρύψει τη δραστηριότητά του, αλλά παρουσίαζε τη συλλογή του σε συγγενείς και φίλους, ενώ διατηρούσε και φωτογραφικό υλικό.

Κρανία, ανθρώπινο πρόσωπο και καρδιά σε βάζο

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση στις 17 Ιουνίου σε ακίνητα και οχήματα που συνδέονταν με τον ύποπτο στη 2η περιφέρεια της Βουδαπέστης.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, ένα διατηρημένο ανθρώπινο πρόσωπο και δέρμα προσώπου, ανθρώπινα κρανία και οστά μέσα σε βαλίτσα, ένα ολόκληρο τμήμα ανθρώπινου ποδιού, ανθρώπινος εγκέφαλος και ανθρώπινο χέρι.

Οι αρχές βρήκαν επίσης μία καρδιά διατηρημένη μέσα σε γυάλινο βάζο, η προέλευση της οποίας εξετάζεται ακόμη από ειδικούς προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι ανθρώπινη ή ζωική.

Ομολόγησε ότι κατανάλωνε ανθρώπινα μέλη

Κατά την ανάκρισή του, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του και να δήλωσε ότι αισθανόταν έντονη έλξη προς τα ανθρώπινα μέλη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον ουγγρικό Τύπο, ο ύποπτος ανέφερε επίσης ότι δεν περιοριζόταν στη συλλογή τους, αλλά παρασκεύαζε τρόφιμα χρησιμοποιώντας τμήματα από τα λείψανα, τα οποία στη συνέχεια κατανάλωνε.

Πώς απέκτησε τα λείψανα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αρχές εκτιμούν ότι ο 30χρονος αποκτούσε ανθρώπινα λείψανα τόσο μέσω επαφών που είχε στον χώρο εργασίας του όσο και από εκταφές σε εγκαταλελειμμένα κοιμητήρια στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, αναφέρει η Demokrata.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο ύποπτος δεν έκρυβε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τα ανθρώπινα λείψανα. Φέρεται να μιλούσε για τη συλλογή του σε συγγενείς και φίλους, ενώ είχε δημιουργήσει και φωτογραφικό αρχείο με τα ευρήματά του.

Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές

Κατά τις έρευνες σε ακίνητα και όχημα που συνδέονται με τον 30χρονο, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Εξετάζονται και άλλες κατηγορίες

Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν την ακριβή προέλευση κάθε λειψάνου που βρέθηκε στην κατοχή του υπόπτου. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των πραγματογνωμοσυνών, δεν αποκλείεται να του απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες πέραν της παράνομης χρήσης ανθρώπινου σώματος.

Ο άνδρας κατηγορείται για παράνομη χρήση ανθρώπινου σώματος και τέθηκε υπό κράτηση μετά την απολογία του.Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν όλα τα λείψανα που κατασχέθηκαν, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η προέλευσή τους και να διαπιστωθεί σε ποιους ανήκαν.

Βίντεο από τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη: