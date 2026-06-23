Μουντιάλ 2026 – Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν: Ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ στα χρονικά του Μουντιάλ έγινε σήμερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Σε ηλικία 41 ετών και 138 ημερών ο σούπερ σταρ της εθνικής Πορτογαλίας άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό του αγώνα με το Ουζμπεκιστάν, σημειώνοντας το 9ο γκολ του σε Μουντιάλ.

Ο CR7 σκόραρε για 6η συνεχή διοργάνωση (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), όντας ο μοναδικός παίκτης που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο.

Το ρεκόρ του γηραιότερου σκόρερ κρατάει από τις 28/6/1994 ο Ροζέ Μιλά, ο οποίος σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών είχε σημείωσει το γκολ «της τιμής» για την ομάδα του, στον αγώνα Ρωσία-Καμερούν 6-1.

Το συγκεκριμένο ματς είχε διπλή ιστορική σημασία, καθώς εκτός το ρεκόρ του Μιλά, ο Ρώσος Όλεγκ Σαλένκο έγινε τότε ο μοναδικός παίκτης στα χρονικά των Μουντιάλ που είχε σημειώσει πέντε γκολ σε ένα παιχνίδι.