Κριστιάνο Ρονάλντο: Το μήνυμα ενότητας μετά την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό – «Δεν ήταν η αρχή που θέλαμε»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε μήνυμα ενότητας μέσω Instagram μετά την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Αμερικής, δηλώνοντας ότι «δεν ήταν η αρχή που θέλαμε». Ο Πορτογάλος επιθετικός έμεινε «άσφαιρος» για 10ο συνεχόμενο παιχνίδι σε μεγάλη διοργάνωση, παρόλο που η Πορτογαλία παραμένει το φαβορί του ομίλου.

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Αθλητισμός

Κριστιάνο Ρονάλντο, Πορτογαλία-Λ.Δ Κονγκο - Μουντιάλ 2026
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε μήνυμα ενότητας μετά την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ της Αμερικής.
  • Ο Ρονάλντο έμεινε «άσφαιρος» για 10ο συνεχόμενο παιχνίδι σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
  • Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ζήτησε από τους συμπαίκτες του να αφήσουν πίσω τους την ισοπαλία, τονίζοντας: «Δεν ήταν η αρχή που θέλαμε, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη. Ψηλά το κεφάλι, συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε μήνυμα ενότητας μετά την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ της Αμερικής. Ο Πορτογάλος επιθετικός αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει και να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Ρονάλντο έμεινε «άσφαιρος» για 10ο συνεχόμενο παιχνίδι σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Ο ίδιος έχασε δύο καλές ευκαιρίες απέναντι στο Κονγκό, σε έναν αγώνα στον οποίο έγραψε ξανά ιστορία στο Μουντιάλ.

Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ανάρτηση στο Instagram και ζήτησε από τους συμπαίκτες του να αφήσουν πίσω τους την ισοπαλία της πρεμιέρας.

«Δεν ήταν η αρχή που θέλαμε, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη. Ψηλά το κεφάλι, συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι», έγραψε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Η Πορτογαλία παραμένει το φαβορί του ομίλου, στον οποίο βρίσκονται επίσης η Κολομβία και το Ουζμπεκιστάν. Η συνέχεια της διοργάνωσης θα δείξει αν η ομάδα θα επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί μετά την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα.

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