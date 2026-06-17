Μουντιάλ 2026 – Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1: Γκέλα με το καλημέρα για τους Ίβηρες

Η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στον πρώτο της αγώνα για το Μουντιάλ 2026, στον 11ο όμιλο. Οι Ίβηρες προηγήθηκαν με τον Ζοάο Νέβες, αλλά δέχτηκαν την ισοφάριση από τον Γουίσα στις καθυστερήσεις του α' ημιχρόνου.

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Αθλητισμός

Μουντιάλ, Πορτογαλία, Κονγκό
πηγή: AP Photo/Ashley Landis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κάθε πρεμιέρα κρύβει κινδύνους κι αυτό το έμαθε καλά η Πορτογαλία, καθώς στον πρώτο της αγώνα για το Μουντιάλ 2026 έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
  • Μόλις στο 6ο λεπτό ο Ζοάο Νέβες έδωσε το προβάδισμα στους Ίβηρες, όμως στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου δέχτηκε την ισοφάριση από τον Γουίσα.
  • Οι «Λεοπαρδαλεις» πανηγύρισαν με το «ελληνικό» ρόστερ τους, με τους Μπακαμπού και Μαζουακού να πρωταγωνιστούν και τον Μουτουσαμί του Ατρομήτου να αγωνίζεται σε όλο το 90λεπτο.

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Κάθε πρεμιέρα κρύβει κινδύνους κι αυτό το έμαθε καλά η Πορτογαλία. Στον πρώτο τους αγώνα για το Μουντιάλ 2026 (11ος όμιλος), οι Ίβηρες έμειναν στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που επέστρεψε σε Παγκόσμιο Κύπελλο έπειτα από 52 χρόνια με μία μεγάλη επιτυχία.

Μόλις στο 6ο λεπτό ο Ζοάο Νέβες με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στην Πορτογαλία και όλα έμοιαζαν εύκολα. Όμως στη συνέχεια η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν πλησίασε καν τα υψηλά στάνταρ της και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+5΄) δέχτηκε την ισοφάριση από κεφαλιά του Γουίσα.

Στη συνέχεια του ματς πιο κοντά στο γκολ βρέθηκαν οι Αφρικανοί με το σουτ του Μπακαμπού στο 57΄ να βρίσκει στην εξωτερική πλευρά της δοκού. Έτσι το τέλος του αγώνα βρήκε τις «Λεοπαρδαλεις» να πανηγυρίζουν με το «ελληνικό» ρόστερ τους, καθώς ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου έπαιξε σε όλο το 90λέπτο, πρωταγωνιστές ήταν οι πρώην του Ολυμπιακού Μπακαμπού και Μαζουακού, ενώ στον πάγκο έμειναν οι Κακουτά και Μπατουμπινσικά της ΑΕΛ.

Διαιτητής: Αμπουλραχμάν Αλ Τζασίμ (Κατάρ)
Κίτρινες: Μπερνάρντο Σίλβα, Αραούζο, Σεμέδο – Μπεμπά

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Κανσέλο, Αραούζο, Βέιγκα, Μέντες (72΄ Σεμέδο), Νέβες, Βιτίνια (83΄ Γκονζάλο Ράμος), Σίλβα, Φερνάντες, Νέτο (72΄ Λεάο), Ρονάλντο

ΛΔ ΚΟΝΓΚΟ (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Μπασί, Μαζουακού (74΄ Γιόρις Καγέμπε), Καπουαντί, Τουανζέμπε, Εμπεμπά, Γουάν-Μπισάκα (85΄ Καλουλού), Έντο Καγέμπε (74΄ Πίκελ), Μουκάου (57΄ Σαντίκι), Μουτουσαμί, Βίσα, Μπακαμπού (85΄ Μπάνζα)

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