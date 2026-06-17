Μουντιάλ 2026 – Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1: Γκέλα με το καλημέρα για τους Ίβηρες

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Κάθε πρεμιέρα κρύβει κινδύνους κι αυτό το έμαθε καλά η Πορτογαλία. Στον πρώτο τους αγώνα για το Μουντιάλ 2026 (11ος όμιλος), οι Ίβηρες έμειναν στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που επέστρεψε σε Παγκόσμιο Κύπελλο έπειτα από 52 χρόνια με μία μεγάλη επιτυχία.

Μόλις στο 6ο λεπτό ο Ζοάο Νέβες με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στην Πορτογαλία και όλα έμοιαζαν εύκολα. Όμως στη συνέχεια η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν πλησίασε καν τα υψηλά στάνταρ της και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+5΄) δέχτηκε την ισοφάριση από κεφαλιά του Γουίσα.

Στη συνέχεια του ματς πιο κοντά στο γκολ βρέθηκαν οι Αφρικανοί με το σουτ του Μπακαμπού στο 57΄ να βρίσκει στην εξωτερική πλευρά της δοκού. Έτσι το τέλος του αγώνα βρήκε τις «Λεοπαρδαλεις» να πανηγυρίζουν με το «ελληνικό» ρόστερ τους, καθώς ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου έπαιξε σε όλο το 90λέπτο, πρωταγωνιστές ήταν οι πρώην του Ολυμπιακού Μπακαμπού και Μαζουακού, ενώ στον πάγκο έμειναν οι Κακουτά και Μπατουμπινσικά της ΑΕΛ.

Διαιτητής: Αμπουλραχμάν Αλ Τζασίμ (Κατάρ)

Κίτρινες: Μπερνάρντο Σίλβα, Αραούζο, Σεμέδο – Μπεμπά

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Κανσέλο, Αραούζο, Βέιγκα, Μέντες (72΄ Σεμέδο), Νέβες, Βιτίνια (83΄ Γκονζάλο Ράμος), Σίλβα, Φερνάντες, Νέτο (72΄ Λεάο), Ρονάλντο

ΛΔ ΚΟΝΓΚΟ (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Μπασί, Μαζουακού (74΄ Γιόρις Καγέμπε), Καπουαντί, Τουανζέμπε, Εμπεμπά, Γουάν-Μπισάκα (85΄ Καλουλού), Έντο Καγέμπε (74΄ Πίκελ), Μουκάου (57΄ Σαντίκι), Μουτουσαμί, Βίσα, Μπακαμπού (85΄ Μπάνζα)