Fed: Διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,5% με 3,75% – Τι αναφέρει για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed), με νέο επικεφαλής πλέον τον Κέβιν Γουόρς, διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πιθανή μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026.

Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της για την αμερικανική οικονομία, η Fed αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους, με φόντο τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.