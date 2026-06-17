Επιστήμονες αποκαλύπτουν: Αυτός είναι ο κρυφός τρόπος με τον οποίο η καφεΐνη σαμποτάρει τον ύπνο σας

Ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων, όμως νέες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η επίδρασή του στον οργανισμό ίσως είναι πιο σύνθετη απ’ όσο πιστεύαμε. Σύμφωνα με έρευνες που αξιοποίησαν ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (ΗΕΓ), η καφεΐνη μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του ύπνου, μειώνοντας τον βαθύ και πραγματικά αναζωογονητικό ύπνο, ακόμη και όταν η συνολική διάρκεια της ξεκούρασης παραμένει φυσιολογική.

Ο κρυφός τρόπος με τον οποίο η καφεΐνη σαμποτάρει τον ύπνο σας, σύμφωνα με ειδικούς

Μελέτες με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) υποδηλώνουν ότι η καφεΐνη μπορεί να μειώσει τον βαθύ, αναζωογονητικό ύπνο, ακόμη και όταν η συνολική διάρκεια του ύπνου φαίνεται φυσιολογική. Οι επιπτώσεις της διαφέρουν από άτομο σε άτομο, και η συνεχής εξάρτηση από την καφεΐνη για ενέργεια μπορεί να κοστίσει στην ποιότητα της νυχτερινής ανάρρωσης.

Ο βραδινός καφές αποτελεί εδώ και καιρό θέμα συζήτησης. Ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να τον καταναλώσουν και να κοιμηθούν χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ άλλοι δυσκολεύονται να κλείσουν μάτι. Ωστόσο, μια αυξανόμενη σειρά ερευνών δείχνει ότι το να εστιάζουμε μόνο στο αν ο καφές καθυστερεί τον ύπνο μας, μας κάνει να χάνουμε το πιο σημαντικό ζήτημα: τι προκαλεί η καφεΐνη στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το ΗΕΓ (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) για να μελετήσουν τις επιπτώσεις της καφεΐνης. Αυτή η τεχνική καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εξετάσουν όχι μόνο πόση ώρα κοιμόμαστε ή πόσο συχνά ξυπνάμε, αλλά και την υποκείμενη ποιότητα του ύπνου.

«Το ΗΕΓ μας επιτρέπει να δούμε όχι μόνο αν ένα άτομο κοιμάται, αλλά και πώς κοιμάται ο εγκέφαλός του. Η κλασική αξιολόγηση μετρά τη διάρκεια του ύπνου και τα στάδιά του, ενώ η ποσοτική ανάλυση ΗΕΓ αποκαλύπτει πιο ανεπαίσθητες αλλαγές, όπως η μειωμένη δραστηριότητα των βραδέων κυμάτων, η οποία αποτελεί σημαντικό δείκτη του βάθους και του αναζωογονητικού χαρακτήρα του ύπνου», εξηγεί η καθηγήτρια Donata Kurpas από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Βρότσλαβ.

Τα βραδέα κύματα (slow waves – οι ηλεκτρικές ταλαντώσεις του εγκεφάλου με τη χαμηλότερη συχνότητα) είναι το κύριο χαρακτηριστικό που καθορίζει τον βαθύ ύπνο – το στάδιο εκείνο που υποστηρίζει τη σωματική αποκατάσταση, αναπληρώνει τις αποθήκες ενέργειας και βοηθά στη διατήρηση της υγιούς εγκεφαλικής λειτουργίας.

Η καφεΐνη επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, όχι μόνο τη διάρκειά του

Μελέτες δείχνουν ότι οι επιπτώσεις της καφεΐνης δεν εκδηλώνονται πάντα ως λιγότερες ώρες ύπνου ή ως δυσκολία στο να μας πάρει ο ύπνος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μεγαλύτερο πλήγμα εντοπίζεται στην ίδια την ποιότητα του ύπνου.

«Η καφεΐνη μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του ύπνου ή να δυσκολέψει την κατάκλιση. Ωστόσο, ακόμη και όταν η διάρκεια του ύπνου φαίνεται φυσιολογική, μπορεί να μειώσει τη δραστηριότητα των βραδέων κυμάτων και να στρέψει το μοτίβο του ΗΕΓ προς έναν εγκέφαλο που βρίσκεται σε μεγαλύτερη “εγρήγορση”», αναφέρει η καθηγήτρια Kurpas.

Ως αποτέλεσμα, κάποιος μπορεί να περάσει οκτώ ώρες στο κρεβάτι, ενώ ο εγκέφαλός του λαμβάνει πολύ λιγότερα από τα αναζωογονητικά οφέλη που συνδέονται με τον βαθύ ύπνο. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα δεν συνειδητοποιούν καν ότι αυτό συμβαίνει.

«Η υποκειμενική αίσθηση ότι κοιμηθήκαμε καλά δεν αντιστοιχεί πάντα σε αυτό που παρατηρούμε στις νευροφυσιολογικές καταγραφές. Ένας άνθρωπος μπορεί να κοιμηθεί χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και να μην θυμάται να ξύπνησε μέσα στη νύχτα, ενώ ο εγκέφαλός του μπορεί να εμφανίζει πολύ λιγότερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον βαθύ ύπνο», προσθέτει η ειδικός.

Γιατί η καφεΐνη επηρεάζει τον καθένα διαφορετικά;

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα ευρήματα της έρευνας για τον ύπνο είναι ότι οι άνθρωποι αντιδρούν στην καφεΐνη με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την αντίδραση περιλαμβάνουν:

Γενετική προδιάθεση και μεταβολισμός

Ηλικία

Επίπεδα στρες

Χρόνια κόπωση

Για ορισμένους ανθρώπους, ακόμη και ένα φλιτζάνι καφέ το πρωί μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο τους αργότερα το ίδιο βράδυ. «Δεν αφορά μόνο τον καφέ που καταναλώνεται ακριβώς πριν από τον ύπνο. Για μερικούς ανθρώπους, η συνολική ποσότητα καφεΐνης που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και ο χρόνος που διαθέτει το σώμα για να την μεταβολίσει πριν πέσει το σκοτάδι είναι εξίσου σημαντικά», τονίζει η καθηγήτρια Kurpas.

Αυτές οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για όσους κάνουν απαιτητική πνευματική εργασία, για τους αθλητές και για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τακτικά την καφεΐνη για να ενισχύσει τη συγκέντρωση και την απόδοσή του.

Όταν η καφεΐνη τροφοδοτεί έναν φαύλο κύκλο κόπωσης

Η καφεΐνη αυξάνει την εγρήγορση και βοηθά στη μείωση του αισθήματος της κόπωσης. Ωστόσο, οι ειδικοί σημειώνουν ότι αυτή η ώθηση ενέργειας μπορεί μερικές φορές να λειτουργήσει εις βάρος της νυχτερινής μας ξεκούρασης.

«Αν η καφεΐνη βοηθά ένα άτομο να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ταυτόχρονα επιδεινώνει την ποιότητα της νυχτερινής του αποκατάστασης, μπορεί να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος: μεγαλύτερη κόπωση, μεγαλύτερη ανάγκη για διέγερση και χειρότερος ύπνος», λέει η καθηγήτρια Kurpas.

Λόγω των συγκεκριμένων ευρημάτων, οι ερευνητές του ύπνου δίνουν πλέον λιγότερη σημασία αποκλειστικά στη διάρκεια του ύπνου και εστιάζουν περισσότερο στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος κατά τη διάρκειά του.

«Η καφεΐνη δεν είναι ούτε “καλή” ούτε “κακή”. Είναι μια βιολογικά ενεργή ουσία της οποίας τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τη δόση, την ώρα της ημέρας που καταναλώνεται, την ηλικία, τον τρόπο ζωής, την ποιότητα του ύπνου, το φορτίο του στρες και την ατομική ευαισθησία του καθενός», καταλήγει η ειδικός.