Μικροβίωμα και διατροφή: Οι 5 καλύτερες κατεψυγμένες τροφές για ένα υγιές έντερο, σύμφωνα με ειδικούς

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Τα φρέσκα τρόφιμα θεωρούνται συχνά η ιδανική επιλογή για μια ισορροπημένη διατροφή, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα κατεψυγμένα υστερούν σε διατροφική αξία. Αντίθετα, πολλά φρούτα και λαχανικά καταψύχονται αμέσως μετά τη συγκομιδή, διατηρώντας πολύτιμες βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες.

Σύμφωνα με διαιτολόγους, υπάρχουν συγκεκριμένα κατεψυγμένα τρόφιμα που μπορούν να υποστηρίξουν το μικροβίωμα και να συμβάλουν στην καλύτερη υγεία του εντέρου.

Τα 5 καλύτερα κατεψυγμένα τρόφιμα για την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με ειδικούς

Τα βακτήρια του εντέρου επηρεάζουν σχεδόν κάθε πτυχή της υγείας σας – από την καρδιά, τον εγκέφαλο και τον μεταβολισμό, μέχρι το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Σύμφωνα με διαιτολόγους, υπάρχουν πολλές φυσικές τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το έντερό σας σε άριστη λειτουργία και ένα αναπάντεχο μέρος για να τις βρείτε είναι ο καταψύκτης του σούπερ μάρκετ.

Τα 5 κορυφαία κατεψυγμένα τρόφιμα για την ενίσχυση του μικροβιώματος, σύμφωνα με ειδικούς

Ενταμάμε (φασόλια σόγιας)

Κατεψυγμένα μούρα

Μπρόκολο

Κρεμμύδια

Αρακάς και καρότα

Ενταμάμε (φασόλια σόγιας)

Αυτά τα νόστιμα μικρά φασόλια σόγιας περιέχουν ένα ισχυρό «κοκτέιλ» θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν δραστικά την υγεία του εντέρου. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι οι φυτικές ίνες — περιέχουν 8 γραμμάρια ανά φλιτζάνι, ένα πολύτιμο θρεπτικό συστατικό που σπάνια καταναλώνουμε σε επαρκείς ποσότητες, σύμφωνα με την Joan Salge Blake (Ed.D., RDN, FAND).

Εκτός από τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος, οι φυτικές ίνες του edamame προάγουν την υγεία του εντέρου μέσω του μικροβιώματος, εξηγεί η διατροφολόγος Patricia Bannan (MS, RDN).

«Οι φυτικές ίνες της σόγιας ζυμώνονται από τα φιλικά βακτήρια του εντέρου, παράγοντας λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας (SCFAs). Αυτά τα λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα για την υποστήριξη και την προστασία των κυττάρων που καλύπτουν το παχύ έντερο», σημειώνει η ειδικός.

Πλούσια πηγή φυτικής πρωτεΐνης και ισοφλαβονών

Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη: Η σόγια προσφέρει 18 γραμμάρια φυτικής πρωτεΐνης ανά φλιτζάνι. Ξεχωρίζει η βήτα-κονγλυκινίνη, μια πρωτεΐνη που ενισχύει περαιτέρω την παραγωγή των ευεργετικών λιπαρών οξέων.

Μεταβολική υποστήριξη: Το edamame είναι πλούσιο σε ισοφλαβόνες, φυτικές ενώσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση τόσο της πεπτικής όσο και της μεταβολικής υγείας.

Έξυπνοι τρόποι να προσθέσετε το ενταμάμε στη διατροφή σας

Μη περιορίζετε το edamame μόνο ως αυτόνομο σνακ. Η Patricia Bannan συνιστά:

Να το προσθέτετε σε stir-fries (σοταρισμένα λαχανικά) και δροσερές σαλάτες.

Να το ανακατεύετε μέσα σε σάλτσες και ντιπ.

Να δημιουργήσετε ένα γρήγορο buddha bowl για την υγεία του εντέρου, συνδυάζοντας edamame με καστανό ρύζι, τριμμένο καρότο, αγγούρι, αβοκάντο και ένα γευστικό dressing από miso και τζίντζερ.

Κατεψυγμένα μούρα

Τα μούρα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που ονομάζονται πολυφαινόλες, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της εντερικής φλεγμονής και στην ενίσχυση ενός ισχυρού και υγιούς εντερικού φραγμού.

Επειδή τα μούρα καταψύχονται στιγμιαία αμέσως μετά τη συγκομιδή τους, τα θρεπτικά τους συστατικά «κλειδώνονται» και διατηρούνται ανέπαφα, εξηγεί η διαιτολόγος Marjorie Nolan Cohn (MS, RDN, CEDS-C).

«Τα κατεψυγμένα μούρα είναι συχνά ακόμη πιο πλούσια σε βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά από τα φρέσκα μούρα, τα οποία έχουν διανύσει μεγάλες αποστάσεις και έχουν μείνει μέρες στα ράφια του σούπερ μάρκετ μέχρι να τα αγοράσετε».

Πώς να ενσωματώσετε τα κατεψυγμένα μούρα στη διατροφή σας

Τα κατεψυγμένα φρούτα αποτελούν έναν εύκολο τρόπο για να απογειώσετε τη θρεπτική αξία στα αγαπημένα σας smoothies. Είναι επίσης εξαιρετικά όταν ζεσταίνονται και αναμειγνύονται με βρώμη ή γιαούρτι.

Smart tip για γλυκά: «Ο αγαπημένος μου τρόπος να χρησιμοποιώ τα κατεψυγμένα μούρα είναι να τα προσθέτω στη μέση της ζύμης για muffins ή cupcakes πριν από το ψήσιμο», αναφέρει η Nolan Cohn.

«Καθώς ψήνονται, τα μούρα λιώνουν σαν μαρμελάδα, δημιουργώντας υπέροχες πινελιές χρώματος και γλυκαίνοντας φυσικά τη ζύμη. Είναι ο πιο απλός τρόπος να προσθέσετε περισσότερα φρούτα στα γλυκά σας, με εγγυημένα πεντανόστιμο αποτέλεσμα κάθε φορά».

Μπρόκολο

«Αν τρέψετε τα ωφέλιμα βακτήρια στο έντερό σας, αυτά θα αναπτυχθούν και θα επικρατήσουν έναντι των επιβλαβών», εξηγεί η Salge Blake. Εδώ έρχεται το κατεψυγμένο μπρόκολο. Αυτό το σταυρανθές λαχανικό δεν είναι απλώς μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών (6 γραμμάρια ανά μαγειρεμένο φλιτζάνι).

«Περιέχει επίσης φυτοθρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των γλυκοζινολικών, τα οποία μεταβολίζονται από τα μικρόβια του πεπτικού σας συστήματος», αναφέρει η ειδικός. Μελέτες δείχνουν ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να προστατεύσει από τον καρκίνο.

Στην κουζίνα, το κατεψυγμένο μπρόκολο εξοικονομεί πολύ χρόνο, καθώς δεν χρειάζεται πλύσιμο, κόψιμο ή φόβο μήπως χαλάσει στο ψυγείο, σημειώνει η Bannan. «Ο αγαπημένος μου τρόπος να το προετοιμάζω είναι να το ψήνω κατευθείαν από την κατάψυξη σε υψηλή θερμοκρασία με ελαιόλαδο, σκόνη σκόρδου και μια πρέζα αλάτι, μέχρι να ροδίσουν οι άκρες του. Στο τέλος, προσθέτω λίγο λεμόνι και μια κουταλιά σπόρους κάνναβης ή διατροφική μαγιά, και το συνδυάζω με μπολ δημητριακών, ζυμαρικά, αυγά ή ψητά λαχανικά φούρνου», συμπληρώνει.

Κρεμμύδια

«Τα κρεμμύδια δεν προσφέρουν μόνο νοστιμιά· είναι εξαιρετικά για την υγεία του εντέρου, τελεία και παύλα», δηλώνει η Nolan Cohn. «Είναι πλούσια πηγή φρουκτανών, οι οποίες περιλαμβάνουν μια πρεβιοτική ίνα που ονομάζεται ινουλίνη. Αυτό το πρεβιοτικό λειτουργεί ως “τροφή” για τα καλά βακτήρια του εντέρου, βοηθώντας τα να αναπτυχθούν. Αυτό βελτιώνει την πέψη, ανακουφίζει από το φούσκωμα και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα».

Παράλληλα, τα κρεμμύδια περιέχουν κερκετίνη, ένα αντιοξειδωτικό που προστατεύει την επένδυση του εντέρου, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη του μικροβιώματος.

«Τα κατεψυγμένα κρεμμύδια ταιριάζουν σε πάρα πολλά γεύματα», λέει η Nolan Cohn. «Δεν χρειάζεται καν να τα ξεπαγώσετε. Τα ρίχνω απευθείας σε ένα ζεστό τηγάνι με λίγο λάδι και τα σοτάρω μέχρι να εξατμιστεί το νερό και να γίνουν διάφανα, πριν προσθέσω τον κιμά ή τα αυγά».

Αρακάς και καρότα

Ο συνδυασμός αρακά και καρότου μπορεί να μην ακούγεται συναρπαστικός, αλλά το έντερό σας έχει διαφορετική γνώμη. Αυτό το κλασικό δίδυμο προσφέρει μια διπλή δόση θρεπτικών συστατικών:

Αρακάς: Προσφέρει φυτική πρωτεΐνη που ενθαρρύνει την ανάπτυξη των φιλικών βακτηρίων.

Καρότα: Παρέχουν πρεβιοτικές ίνες που πυροδοτούν την παραγωγή ακόμη περισσότερων ωφέλιμων μικροβίων.

Όπως όλα τα τρόφιμα της λίστας, αποτελούν έναν εύκολο τρόπο να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών (5 γραμμάρια ανά μαγειρεμένο φλιτζάνι).

Αν δεν σας αρέσει ο αρακάς και τα καρότα σκέτα, προσθέστε τα σε μια σούπα για άμεση ενίσχυση της διατροφικής της αξίας, προτείνει η Salge Blake. «Η δική μου γρήγορη συνταγή για “σπιτική σούπα” είναι να ανοίγω δύο κονσέρβες σούπας λαχανικών και να προσθέτω ένα σακουλάκι κατεψυγμένο αρακά και καρότα. Αυτό δημιουργεί μια γενναία ποσότητα σούπας που χρησιμοποιώ μέσα στη εβδομάδα ως ένα σνακ υψηλής περιεκτικότητας σε ίνες ή ως συνοδευτικό στο μεσημεριανό μου».

Συμβουλές για να απολαμβάνετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο έπακρο

Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις αγορές κατεψυγμένων προϊόντων, ακολουθήστε αυτές τις χρήσιμες συμβουλές από διατροφολόγους:

Επιλέξτε προϊόντα με ελάχιστα συστατικά

Ενισχύστε τη διατροφική αξία των γευμάτων σας

Κάντε έξυπνες αγορές

Αποθηκεύστε τα σωστά για να διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους

Επιλέξτε προϊόντα με ελάχιστα συστατικά

«Για την υγεία του εντέρου, οι καλύτερες επιλογές είναι συνήθως οι πιο απλές, όπου το ίδιο το τρόφιμο είναι το κύριο συστατικό», αναφέρει η Bannan. «Για παράδειγμα, κατεψυγμένα μύρτιλα (blueberries), φούντες μπρόκολου ή καθαρισμένα φασολάκια edamame». Λίγο προστιθέμενο αλάτι είναι αποδεκτό, αλλά είναι σημαντικό να ελέγχετε τη λίστα των συστατικών ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν προστιθέμενη ζάχαρη, λιπαρά ή έτοιμες σάλτσες.

Ενισχύστε τη διατροφική αξία των γευμάτων σας

«Προσθέστε κατεψυγμένες πιπεριές και κρεμμύδια πάνω σε μια κατεψυγμένη πίτσα πριν τη ψήσετε, για να αυξήσετε τη διατροφική της αξία και τις φυτικές ίνες», προτείνει η Salge Blake.

Επιπλέον, η Bannan συμβουλεύει:

Προσθέστε κατεψυγμένα μούρα στο πλιγούρι βρώμης ή στο ελληνικό γιαούρτι.

Ρίξτε κατεψυγμένο μπρόκολο σε ζυμαρικά ή μπολ με δημητριακά/σαλάτες.

Προσθέστε edamame σε σαλάτες, σούπες και πιάτα stir-fry.

Κάντε έξυπνες αγορές

«Η αγορά επιπλέον κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών, ειδικά όταν υπάρχουν προσφορές, είναι μια σοφή επένδυση», εξηγεί ο Nolan Cohn.

«Σκεφτείτε το σαν προετοιμασία γευμάτων (meal-prep) για τον προϋπολογισμό των ψώνcollection σας. Όταν τα κατεψυγμένα μούρα ή το μπρόκολο είναι σε έκπτωση, το να γεμίσετε την κατάψυχή σας είναι σαν να εξασφαλίζετε την καλύτερη τιμή για το μέλλον».

Αποθηκεύστε τα σωστά για να διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν αλλοιώνονται εάν καταψυχθούν και συντηρηθούν σωστά.