Έντερο: Γιατρός αποκαλύπτει την Νο1 τροφή για βελτιωμένη πέψη και σταθερό σάκχαρο στο αίμα – Γιατί είναι απαραίτητο το μούλιασμα σε νερό

Ένας γιατρός συνιστά να συνδυάζετε ένα δημοφιλές superfood με νερό πριν το καταναλώσετε, προκειμένου να «ξεκλειδώσετε» όλα τα οφέλη του για την υγεία. Πρόκειται για μια τροφή πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες, η οποία όταν ενυδατώνεται γίνεται ακόμη πιο ευεργετική για την υγεία.

Η Νο1 τροφή που σταθεροποιεί το σάκχαρο στο αίμα και προάγει την υγεία του εντέρου, όταν συνδυάζεται με νερό

Ο Dr. Karan Rajan, σε ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο TikTok, εξήγησε γιατί πρέπει να μουλιάζουμε τους σπόρους chia πριν τους καταναλώσουμε.

«Οι σπόροι chia περιέχουν κυρίως αδιάλυτες φυτικές ίνες και μόνο περίπου 15% διαλυτές φυτικές ίνες. Οι διαλυτές φυτικές ίνες είναι αυτές που λατρεύουν τα βακτήρια του εντέρου σας. Για να βελτιστοποιήσετε την πρόσβαση στις διαλυτές φυτικές ίνες των σπόρων chia, που θρέφουν τα βακτήρια του εντέρου σας, θα πρέπει να τους ενυδατώσετε πριν τους φάτε», ανέφερε ο ειδικός.

Η ενυδάτωση ενεργοποιεί το βλεννώδες στρώμα των σπόρων chia, μια εξαιρετικά ισχυρή διαλυτή φυτική ίνα που προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Ο Dr. Rajan εξήγησε ότι οι ίνες από αυτό το βλεννώδες στρώμα επιβραδύνουν την πέψη, «οδηγώντας σε πιο σταθερό σάκχαρο στο αίμα».

Οφέλη των ενυδατωμένων σπόρων chia για την υγεία

Όταν οι σπόροι chia μουλιάζονται, μετατρέπονται σε ένα πλούσιο τζελ που συμβάλλει στη συνολική σας υγεία με τους εξής τρόπους:

Σταθεροποίηση σακχάρου στο αίμα : Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη, με αποτέλεσμα πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου.

: Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη, με αποτέλεσμα πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου. Αίσθημα κορεσμού : Σας βοηθούν να νιώθετε χορτάτοι για μεγαλύτερο διάστημα, κάτι που είναι χρήσιμο στη διαχείριση του βάρους.

: Σας βοηθούν να νιώθετε χορτάτοι για μεγαλύτερο διάστημα, κάτι που είναι χρήσιμο στη διαχείριση του βάρους. Υγεία του εντέρου : Λειτουργούν ως πρεβιοτικό, θρέφοντας τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου και βοηθώντας στην πέψη.

: Λειτουργούν ως πρεβιοτικό, θρέφοντας τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου και βοηθώντας στην πέψη. Βελτίωση της πέψης: Συμβάλλουν στην απορρόφηση νερού στο παχύ έντερο, διευκολύνοντας την κίνηση του εντέρου.

Γιατί να αποφεύγετε την κατανάλωση ξηρών σπόρων chia

Ο Dr. Rajan προειδοποιεί ότι η κατανάλωση ξηρών σπόρων μπορεί να μην προσφέρει τα ίδια οφέλη. Οι ξηροί σπόροι απορροφούν νερό από το στομάχι και το έντερό σας, αλλά τα πρεβιοτικά και καθαρτικά αποτελέσματα είναι λιγότερο συνεπή, καθώς εξαρτώνται από το επίπεδο ενυδάτωσής σας.

Πώς να εντάξετε τους σπόρους chia στη διατροφή σας

Για να απολαύσετε τα πλήρη οφέλη, μπορείτε να τους μουλιάσετε σε νερό για λίγα λεπτά, χρησιμοποιώντας αναλογία 1 μέρος σπόρων προς 6 μέρη νερού. Εναλλακτικά, προσθέστε τους σε:

Smoothies

Πουτίγκα chia

Κουάκερ

Απορροφούν το υγρό από τα άλλα συστατικά, προσφέροντας τα ίδια οφέλη.

Συνολικά οφέλη των σπόρων chia

Σύμφωνα με την Harvard Health, οι σπόροι chia είναι γεμάτοι με θρεπτικά συστατικά και μπορούν να συμβάλουν στα εξής:

Μείωση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης.

Μείωση της φλεγμονής και προστασία από χρόνιες ασθένειες.

Έλεγχος του διαβήτη και βελτίωση συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης.

Ενίσχυση της λειτουργίας του εγκεφάλου και της καρδιαγγειακής υγείας λόγω των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.

Εντάσσοντας τους ενυδατωμένους σπόρους chia στην καθημερινότητά σας, μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά τη συνολική σας υγεία.