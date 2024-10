Τo superfood που μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και την φλεγμονή, σύμφωνα με γιατρό

Η Dr. Federica Amati, επικεφαλής διατροφολόγος της Zoe, της εταιρείας υγείας που ίδρυσε ο Tim Spector, δήλωσε ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσθέτουν καθημερινά ένα superfood στη διατροφή τους. H κορυφαία επιστήμονας διατροφής, σε ανάρτησή της στο Instagram, αναφέρθηκε στα μεγάλα οφέλη των μπλε μύρτιλων (blueberries) για την υγεία.

Ένα πακέτο blueberries 150 γραμμαρίων αποτελεί μια ωφέλιμη προσθήκη στη διατροφή ενός ατόμου, σύμφωνα με την ειδικό. «Τα blueberries προωθούνται ως μία υπερτροφή που πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά. Πρέπει να πω ότι η επιστημονική τεκμηρίωση είναι πολύ καλή και τα μπλε μύρτιλα είναι ένα υπέροχο φρούτο για να προσθέσετε στην καθημερινή σας διατροφή. Αλλά είναι σημαντικό η διατροφή σας να περιλαμβάνει μια ποικιλία φρούτων, οπότε απολαύστε τα blueberries, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν είναι το μόνο φρούτο που τρώτε», είπε η Dr. Amati.

Blueberries: Η “υπερτροφή” που ενισχύει την υγεία

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε τα αξιοσημείωτα οφέλη για την υγεία αυτών των φρούτων που αποκαλούνται «η απόλυτη υπερτροφή». Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the International Society of Sports Nutrition, ανακάλυψε ότι τα μύρτιλα μπορούν να βελτιώσουν την αρτηριακή πίεση, τη λειτουργία του ενδοθηλίου – ένα στρώμα κυττάρων που επενδύει όλα τα αιμοφόρα αγγεία και ελέγχει τις ανταλλαγές μεταξύ της κυκλοφορίας του αίματος και του περιβάλλοντος ιστού – και την αρτηριακή ακαμψία.

«Τα μύρτιλα είναι μια πηγή πολυφαινολών [φυτικές χημικές ουσίες στα τρόφιμα με αντιοξειδωτικές ιδιότητες] που αγαπά η εντερική μας χλωρίδα. Αλλά μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ενώσεις σε οποιαδήποτε εποχιακά μούρα, τα οποία είναι συχνά φθηνότερα», επισήμανε ο καθηγητής Tim Spector. Συνέστησε επίσης να αγοράζετε κατεψυγμένα blueberries: «Προσπαθώ να αγοράζω βιολογικά μύρτιλα. Μπορείτε συχνά να τα βρείτε κατεψυγμένα».

Τα οφέλη από τις πολυφαινόλες στα μύρτιλα για την υγεία

Σύμφωνα με τον καθηγητή Spector, οι πολυφαινόλες είναι εξαιρετικές για το μικροβίωμα του εντέρου, περιορίζοντας τη φλεγμονή στο σώμα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη:

της άνοιας,

της αρθρίτιδας και

του διαβήτη.

Τα blueberries περιέχουν περισσότερη βιταμίνη C στο εσωτερικό τους απ’ ότι στη σάρκα, η οποία βοηθά:

στη μείωση της αρτηριακής πίεσης,

στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων και

στην πρόληψη της άνοιας.