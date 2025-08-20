Πορτογαλία: Τρίτος νεκρός από τις καταστροφικές φωτιές – Συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης

Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα μηχανήματος έργου που σημειώθηκε στη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση των πυρκαγιών στη βόρεια Πορτογαλία, αυξάνοντας σε τρεις -από τα τέλη Ιουλίου- τον απολογισμό των νεκρών από τις δασικές πυρκαγιές, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Το θύμα είναι «ένας άνδρας 75 ετών που εργαζόταν για μια επιχείρηση η οποία είχε κληθεί από το δήμο της Μιραντέλα» για να «βοηθήσει στις επιχειρήσεις κατά των πυρκαγιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διοικητής Πάουλο Σάντος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (ANEPC).

