Ύπνος: Ψυχολόγος αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που μας ξυπνάει ο πρωινός καφές – Δεν είναι μόνο η καφεΐνη

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Ψυχολόγος αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που μας ξυπνάει ο πρωινός καφές - Δεν είναι μόνο η καφεΐνη
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Ενώ πολλοί βασίζονται στον πρωινό καφέ για να ξεκινήσουν τη μέρα τους, ένας ψυχολόγος αποκαλύπτει ότι η δύναμή του δεν οφείλεται μόνο στην καφεΐνη. Σύμφωνα με την Dr. Eleanor Bryant, ψυχολόγο στο Πανεπιστήμιο του Μπράντφορντ, η αίσθηση της εγρήγορσης που μας προσφέρει ο πρωινός καφές συνδέεται με έναν μοναδικό ψυχολογικό παράγοντα.

Το «τελετουργικό» του πρωινού καφέ

Η Dr. Bryant εξηγεί ότι η «εξηρτημένη εγρήγορση» αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο συνδέουμε ασυνείδητα τη ρουτίνα και το άρωμα του καφέ με το πρωινό ξύπνημα και την έναρξη της ημέρας. Με τον καιρό, αυτή η πρωινή συνήθεια γίνεται ένα ιερό τελετουργικό που δίνει το σήμα στον εγκέφαλό μας ότι είναι ώρα να είναι σε εγρήγορση και έτοιμος για τη μέρα. Αυτό παρέχει μια ψυχολογική ώθηση ακόμα και πριν δράσει η καφεΐνη.

Η επιστήμη πίσω από την εγρήγορση

Ενώ η καφεΐνη βοηθά να ξυπνήσουμε και να αισθανθούμε σε εγρήγορση, καθώς μπλοκάρει την αδενοσίνη (την ουσία που μας κάνει να νιώθουμε υπνηλία), για όσους καταναλώνουν τακτικά καφέ, η «πρωινή τόνωση» είναι πιθανότερο να προκαλείται από την ανακούφιση από τα συμπτώματα στέρησης καφεΐνης. «Μόλις πιουν το πρώτο τους φλιτζάνι, η καφεΐνη αρχίζει να δρα και αυτό, εκτός από την εξαρτημένη εγρήγορση, τους επιτρέπει να λειτουργούν κανονικά», αναφέρει η ειδικός.

Η δύναμη του καφέ στην καθημερινότητα

Δεδομένα από ειδικούς στον καφέ της Philips δείχνουν ότι το τελετουργικό του καφέ είναι τόσο ισχυρό, που σχεδόν οι μισοί Βρετανοί (49%) αποφεύγουν να μιλήσουν σε συναδέλφους τους πριν πιουν τον πρωινό τους καφέ. Επιπλέον, το 29% αποφεύγει να στείλει emails, ενώ το 30% αποφεύγει ακόμα και την οπτική επαφή με άλλους ανθρώπους.

Συνεπώς, την επόμενη φορά που θα απολαύσετε τον πρωινό σας καφέ, αναλογιστείτε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει όχι μόνο η καφεΐνη, αλλά και η δύναμη της συνήθειας και του τελετουργικού που έχετε δημιουργήσει γύρω από αυτό.

 

06:00 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

