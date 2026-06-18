Τραμπ και Μακρόν δείπνησαν στο Παλάτι των Βερσαλλιών μετά τη σύνοδο της G7 – Δείτε ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

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Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε απόψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Παλάτι των Βερσαλλιών, μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, χαιρέτησε τον Αμερικανό ομόλογό του αμέσως μετά την έξοδό του από τη λιμουζίνα. Οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν την περίφημη Αίθουσα των Κατόπτρων, το βασιλικό παρεκκλήσι και μια έκθεση αφιερωμένη στην Αμερικανική Επανάσταση, πριν από το δείπνο.

Ο Μακρόν υποδέχθηκε τον Τραμπ με χιούμορ και επιχείρησε να δημιουργήσει θερμό κλίμα, σχολιάζοντας τον πολυτελή διάκοσμο του ιστορικού ανακτόρου. «Υπάρχουν πολλά χρυσά στολίδια εκεί μέσα, χαίρομαι που θα τα δείτε», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, αναφερόμενος στο εσωτερικό των Βερσαλλιών.

🚨WATCH: President Trump is welcomed to the Palace of Versailles by French President Emmanuel Macron and French First Lady Brigitte Macron. pic.twitter.com/MajVgWE3d9 — Off The Press (@OffThePress1) June 17, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για την πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του να δειπνήσουν στις Βερσαλλίες, τις οποίες χαρακτήρισε «βαρύ πυροβολικό», αναφερόμενος στο ανάκτορο του Λουδοβίκου ΙΔ΄.

«Ο Γάλλος πρόεδρος, που αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος, με προσκάλεσε να δειπνήσουμε στις Βερσαλλίες», είχε δηλώσει ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλλίες δεν είναι επιχρυσωμένες, είναι το βαρύ πυροβολικό. Και επομένως είπα ότι θα μου άρεσε πολύ», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη Γαλλία, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι ο Μακρόν επέλεξε την κατοικία του Βασιλιά Ήλιου για το δείπνο, προκειμένου να προσεγγίσει τον Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός για την προτίμησή του στις πολυτελείς δεξιώσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε στις επικρίσεις και υποστήριξε ότι το δείπνο συνδέεται με την ιστορική σχέση των δύο χωρών. «Δεν πρόκειται για γκαλά, αλλά για ένα δείπνο για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια» από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ «επειδή η Γαλλία έπαιξε κάποιον ρόλο», εξήγησε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Το δείπνο στις Βερσαλλίες πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό σκηνικό, με τους δύο ηγέτες να δίνουν έμφαση στις ιστορικές σχέσεις Γαλλίας και ΗΠΑ, μετά τις επαφές τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής.

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