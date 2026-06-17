Μακρόν: «Είχα πάντα εμπιστοσύνη στον Τραμπ – Έκανε πάντα ό,τι υποσχόταν»

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Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι “είχε πάντα εμπιστοσύνη” στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε μια απροσδόκητη στροφή υπέρ της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 που διεξήχθη στο Εβιάν.

“Πάντα του έλεγα τα πράγματα ευθέως. Όταν διαφωνούμε, το παραδεχόμαστε. Αλλά όταν δεσμευόταν απέναντί μας, έκανε πάντα ό,τι υποσχόταν”, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Μακρόν επεφύλαξε θερμή υποδοχή στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται πολύ γι’ αυτές τις διεθνείς συναντήσεις και μάλιστα είχε αναχωρήσει πρόωρα πέρυσι από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά.

Θα τον υποδεχθεί απόψε για δείπνο στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών, μια πρόσκληση για την οποία οι αντίπαλοί του τού προσάπτουν ότι είναι πάρα πολύ υποχωρητικός με τον Αμερικανό πρόεδρο.

“Αν δεν είχα διατηρήσει με συνέπεια τις θέσεις μου τους τελευταίους μήνες, θα μπορούσατε να έχετε αμφιβολία για την ισορροπία δυνάμεων. For sure”, απάντησε ο Γάλλος πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας στα αγγλικά τη φράση αυτή που έγινε viral μετά την ομιλία του στο φόρουμ του Νταβός.

Ωστόσο “ποτέ δεν ήμουν ασαφής ή αδύναμος και πάντα ήμουν ξεκάθαρος όταν εξέφραζα τις διαφωνίες μου”, δήλωσε, επικαλούμενος τη Γροιλανδία και την Ουκρανία.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι “διατηρούσε πάντα τον διάλογο”, καθώς η διπλωματία δεν συνίσταται μόνο στο να υποδέχεσαι “ανθρώπους με τους οποίους συμφωνείς πλήρως”.

Έκρινε ότι ο ρόλος της Γαλλίας είναι επίσης να ξέρει να “τιμά τους καλεσμένους της”. Και ας μην ντρεπόμαστε γι’ αυτό που είμαστε. Οι Βερσαλλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο και ένα όργανο ισχύος”.

Κάνοντας μια μεταφορά στον κόσμο του αθλητισμού, ο πρόεδρος δήλωσε ότι, όπως και η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας, “είτε παίζω εκτός έδρας είτε εντός έδρας, ο στόχος μου είναι να βάζω γκολ”.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ωστόσο, λίγο πριν φθάσει στη σύνοδο κορυφής της G7, ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στο γαλλικό κρασί. Και η κυβέρνησή του διέταξε την περασμένη εβδομάδα την αμερικανική ναυαρχίδα της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic να αναστείλει την πρόσβαση στα πιο ισχυρά μοντέλα της για τους ξένους πολίτες.

“Αν δεν είχαμε δει σήμερα τον πρόεδρο Τραμπ, την ομάδα του, εάν τις τελευταίες δύο ημέρες δεν είχαμε πραγματοποιήσει αυτήν τη G7, πού θα ήμασταν με την τεχνητή νοημοσύνη;” δήλωσε ο Μακρόν, αυτή η τεχνολογία ήταν στην ατζέντα των συναντήσεων της Τετάρτης.

“Μια συνεχής σύγκρουση. Γιατί, διαφορετικά, αυτός ο κόσμος μιλά ο ένας στον άλλο μόνο μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω μιας δήλωσης στον Τύπο”, πρόσθεσε.