Τραμπ: Μέσα στις επόμενες 48 ώρες η υπογραφή του μνημονίου Ουάσινγκτον – Τεχεράνης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, καθώς το κείμενο έχει ήδη οριστικοποιηθεί. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν αποφασίσει ακόμη τον τόπο της υπογραφής.

«Είναι στην τελική του μορφή», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε και σε ερώτηση για τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της συμφωνίας. «Δεν το έχουμε καθορίσει ακόμη», ανέφερε.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις σε δημοσιογράφους, λίγο πριν αναχωρήσει από τη σύνοδο της G7 με προορισμό το Παρίσι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε βέβαιος ότι η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο.

Q: Do we have any clarity on when the Memorandum will be signed?@POTUS: “Over the next, I’d say, 48 hours.” pic.twitter.com/R9jeFouzX9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη επιδιώκουν την επίσπευση της διαδικασίας, ενδεχομένως πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στην Ελβετία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του Κόλπου «για κάποιο διάστημα» μετά τη συμφωνία-πλαίσιο, στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ακόμη ότι, εφόσον άλλες χώρες διαθέτουν βαλλιστικούς πυραύλους, θα ήταν «λίγο άδικο» για το Ιράν να μην έχει καθόλου.

Παράλληλα, ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, εάν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του και εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε οριστική συμφωνία.

Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών.

Παράλληλα, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει στο κείμενο ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας.

Η επικείμενη υπογραφή του μνημονίου αναμένεται να επηρεάσει τις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, καθώς και τη συνολική ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εφόσον οι δύο πλευρές προχωρήσουν στην εφαρμογή όσων προβλέπει το προσχέδιο.

Τα 14 σημεία της συμφωνίας

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα 14 σημεία του κειμένου της συμφωνίας των ΗΠΑ με τις Ιράν. Μεταξύ άλλων προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων, καθώς επίσης και τη δημιουργία ταμείου 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν από κοινού καλή τη πίστει τα ακόλουθα, αναφέρει το κείμενο:

1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο, υπογράφοντας αυτό το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU), δηλώνουν τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν από τώρα και στο εξής να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ή οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση η μία εναντίον της άλλης, και να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας η μία εναντίον της άλλης, και διασφαλίζοντας την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και άλλες διατάξεις αυτής της παραγράφου.

2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται η μία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της άλλης και να απέχουν από την ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις αλλήλων.

3. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να επιτύχουν την τελική συμφωνία σε το ανώτερο 60 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης.

4. Αμέσως μετά την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συναντίληψης, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ξεκινήσουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού τους και τυχόν ενοχλήσεων ή εμποδίων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και θα τερματίσουν πλήρως τον ναυτικό αποκλεισμό εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κίνηση των πλοίων θα είναι ανάλογη με τα επίπεδα της προπολεμικής κίνησης που αποκαθίσταται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν περαιτέρω την υποχρέωση να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την εγγύτητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία.

5. Με την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συναντίληψης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προβεί σε διευθετήσεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση για 60 ημέρες μόνο από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Η κίνηση των εμπορικών πλοίων θα ξεκινήσει αμέσως και, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για άρση των τεχνικών και στρατιωτικών εμποδίων και την αποναρκοθέτηση από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα αποκατασταθεί εντός 30 ημερών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διεξαγάγει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν για να καθορίσει τη μελλοντική διοίκηση και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ σε συζήτηση με άλλα παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών των Στενών του Ορμούζ.

6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση, μαζί με περιφερειακούς εταίρους, να αναπτύξουν ένα οριστικό, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Όλες οι απαιτούμενες άδειες, εξαιρέσεις (waivers) και εγκρίσεις που απαιτούνται για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα χορηγηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

7. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τερματίσουν όλους τους τύπους κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ (IAEA) και όλων των μονομερών κυρώσεων των ΗΠΑ, πρωτογενών και δευτερογενών, σε ένα συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα ως μέρος της τελικής συμφωνίας. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναγνωρίζουν την κρίσιμη σημασία του προαναφερθέντος ζητήματος του τερματισμού των κυρώσεων και εξέφρασαν τις προθέσεις τους να εξετάσουν αμέσως αυτά τα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτύχουν αμοιβαία συμφωνία επί αυτών.

8. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν να διευθετήσουν τη διάθεση του αποθεματοποιημένου εμπλουτισμένου υλικού, σύμφωνα με έναν μηχανισμό που θα συμφωνηθεί αμοιβαία βάσει του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην Παράγραφο Επτά, με την ελάχιστη μεθοδολογία να είναι η υποβάθμιση εμπλουτισμού (downblending) επί τόπου υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ (IAEA).

Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού και άλλα αμοιβαία συμφωνημένα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, βάσει ενός ικανοποιητικού πλαισίου που θα συμφωνηθεί στην τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναγνωρίζουν την κρίσιμη σημασία των προαναφερθέντων πυρηνικών ζητημάτων και εκφράζουν την πρόθεσή τους να εξετάσουν αμέσως αυτά τα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτύχουν αμοιβαία συμφωνία επί αυτών.

9. Εν αναμονή της τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν να διατηρήσουν το status quo. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διατηρήσει το τρέχον status quo του πυρηνικού της προγράμματος, και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις και δεν θα αναπτύξουν πρόσθετες δυνάμεις στην περιοχή.

10. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως, αμέσως μετά την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συναντίληψης και μέχρι τον τερματισμό των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εκδίδει εξαιρέσεις (waivers) για την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων, καθώς και για όλες τις σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγών, ασφαλειών, μεταφορών κ.λπ.

11. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κατά την εφαρμογή αυτού του Μνημονίου Συναντίληψης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσουν αμοιβαία για τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τα εν λόγω κεφάλαια, είτε διατηρηθούν στον αρχικό λογαριασμό είτε μεταφερθούν, θα καταστούν πλήρως χρησιμοποιήσιμα για πληρωμή σε οποιονδήποτε τελικό δικαιούχο υποδειχθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις αναλόγως.

12. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν ότι θα συσταθεί ένας εκτελεστικός μηχανισμός για την παρακολούθηση της επιτυχούς εφαρμογής αυτού του Μνημονίου Συναντίληψης και της μελλοντικής συμμόρφωσης με την τελική συμφωνία.

13. Μετά την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συναντίληψης και υπό την προϋπόθεση της έναρξης της εφαρμογής των Παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11 αυτού του Μνημονίου Συναντίληψης και της συνεχιζόμενης εφαρμογής αυτών των μέτρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική συμφωνία αποκλειστικά για τις υπόλοιπες παραγράφους.

14. Η τελική συμφωνία θα προσυπογραφεί από έ