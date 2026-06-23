Τραγωδία στη Λέσβο: Κατέληξε 36χρονη μητέρα λίγες ημέρες μετά τον τοκετό

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Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Λέσβου από τον θάνατο μίας 36χρονης μητέρας μετά από τον τοκετό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η άτυχη μητέρα, γιατρός και η ίδια, γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή το μεσημέρι και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βοστάνειου Νοσοκομείου και κρίθηκε η ανάγκη μεταφοράς της σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Σήμερα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα όπου τη συνόδευε ο σύζυγος της επίσης γιατρός, αλλά λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Ο διευθυντής της μαιευτικής κλινικής, κ.Μαχαιρας, ανέφερε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι είναι συγκλονισμένος και πως «περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση».