Τραγωδία στη Λέσβο: Κατέληξε 36χρονη μητέρα λίγες ημέρες μετά τον τοκετό

Η τοπική κοινωνία της Λέσβου είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο 36χρονης μητέρας, η οποία κατέληξε λίγες ημέρες έπειτα από φυσιολογικό τοκετό.

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Κοινωνία

Νοσοκομείο,
πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Λέσβου από τον θάνατο μίας 36χρονης μητέρας, η οποία ήταν γιατρός, λίγες ημέρες μετά τον τοκετό.
  • Η άτυχη μητέρα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή, όμως το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές που οδήγησαν στην αεροδιακομιδή της στην Αθήνα, όπου και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.
  • Ο διευθυντής της μαιευτικής κλινικής δήλωσε συγκλονισμένος, ενώ αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα «για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση».

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Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Λέσβου από τον θάνατο μίας 36χρονης μητέρας μετά από τον τοκετό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η άτυχη μητέρα, γιατρός και η ίδια, γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή το μεσημέρι και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βοστάνειου Νοσοκομείου και κρίθηκε η ανάγκη μεταφοράς της σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Σήμερα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα όπου τη συνόδευε ο σύζυγος της επίσης γιατρός, αλλά λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Ο διευθυντής της μαιευτικής κλινικής, κ.Μαχαιρας, ανέφερε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι είναι συγκλονισμένος και πως «περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση».

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