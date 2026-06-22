Αιματοκύλισμα στα Βορίζια: Τα 9άρια όπλα της φονικής συμπλοκής είχαν χρησιμοποιηθεί και σε παλαιότερα επεισόδια

Νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι τα 9άρια όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου 2025 στα Βορίζια Κρήτης, όπου δολοφονήθηκαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, είχαν χρησιμοποιηθεί και σε δύο παλαιότερα ένοπλα επεισόδια. Τα περιστατικά αυτά έλαβαν χώρα στις 9 Ιουνίου 2025 και στις 23 Μαΐου 2020, αμφότερα στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κάλυκες των 9 χιλιοστών που εντοπίστηκαν στον τόπο της διπλής ανθρωποκτονίας στα Βορίζια, προκύπτει ότι είχαν πυροδοτηθεί από 9άρια πιστόλια, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί σε δύο ένοπλα περιστατικά στο παρελθόν.
  • Το πρώτο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 9 Ιουνίου 2025, όταν έπεσαν πυροβολισμοί σε Τυμπάκι και Βώρους, ενώ το δεύτερο αφορά υπόθεση στις 23 Μαΐου 2020, επίσης στην περιοχή του Τυμπακίου.
  • Από τις οκτώ βολίδες που περισυλλέχθηκαν, μόνο μία προέρχεται από καλάσνικοφ και εντοπίστηκε στο σώμα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

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Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με φόντο την αιματηρή συμπλοκή που έλαβε χώρα την 1η Νοεμβρίου 2025 στα Βορίζια, στην Κρήτη, με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

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Κάλυκες των 9 χιλιοστών που εντοπίστηκαν στον τόπο της διπλής ανθρωποκτονίας, προκύπτει ότι είχαν πυροδοτηθεί από 9άρια πιστόλια, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί σε δύο ένοπλα περιστατικά στο παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Cretalive.gr.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν πως το πρώτο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 9 Ιουνίου 2025, όταν από κινούμενο όχημα έπεσαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε κατοικίες και σε ένα όχημα στο Τυμπάκι και στους Βώρους. Το δεύτερο περιστατικό αφορά παλαιότερη υπόθεση, στις 23 Μαΐου 2020, επίσης στην περιοχή του Τυμπακίου.

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Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά 9άρια πιστόλια, κάλυκες των οποίων βρέθηκαν στο σημείο όπου έπεσε η «βροχή» πυρών που στοίχισαν τη ζωή στον Φανούρη Καργάκη και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τις οκτώ βολίδες που φέρεται να περισυλλέχθηκαν από τον τόπο του εγκλήματος, μόνο μία προέρχεται από καλάσνικοφ. Πρόκειται για τη βολίδα που εντοπίστηκε στο σώμα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Αντίθετα, η βολίδα από καλάσνικοφ που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

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