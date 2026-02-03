Βορίζια: Αυτός είναι ο οπλισμός που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Μία φωτογραφία του οπλισμού που εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (3/2) σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο στα Βορίζια, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοινώθηκε, οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, πραγματοποίησαν σήμερα έρευνα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού όπου εντός εγκαταλελειμμένου ποιμνιοστασίου και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 1 πολεμικό τυφέκιο
  • 1 δίκαννο κυνηγετικό όπλο
  • 181 πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου
  • 6 φυτίλια συνολικού μήκους περίπου εξήντα πέντε 65 μέτρων

Ο οπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια, με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

Στην πρώτη 5άδα σε ζήτηση η Αθήνα: Πώς διαμορφώνεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία

Μικρές επιχειρήσεις: Πωλήσεις αγαθών χωρίς ΦΠΑ έως 100.000 ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά – Η διαδικασία των αιτήσεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
20:27 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της και έκοψε κομμάτι

Με χειροπέδες κατέληξε μία γυναίκα, η οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της και του δάγκωσε το αυτ...
20:06 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Πολλές κλήσεις για… την ίδια παράβαση μέσα σε λίγα λεπτά – Γιατί χιλιάδες οδηγοί κινδυνεύουν με αφαίρεση διπλώματος

Χιλιάδες οδηγοί κινδυνεύουν να χάσουν το δίπλωμά τους. Σύμφωνα με το παλιό σύστημα, εάν ένας ο...
19:57 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Νέος πραγματογνώμονας στην υπόθεση της φονικής έκρηξης έπειτα από αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Δεκτό έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, σχετικά με τον ορι...
19:51 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Εντυπωσιακή εκδήλωση στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή Ε. Βενιζέλου και Θ. Ρουσόπουλου για την παρουσίαση του επιστημονικού τόμου που επιμελήθηκε ο Ε. Στυλιανίδης

Μετά την εντυπωσιακή εκδήλωση στην Αθήνα, με τη συμμετοχή σχεδόν του συνόλου της πολιτικής, πο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα