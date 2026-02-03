Βορίζια: Αυτός είναι ο οπλισμός που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο – ΦΩΤΟ

Μία φωτογραφία του οπλισμού που εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (3/2) σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο στα Βορίζια, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοινώθηκε, οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, πραγματοποίησαν σήμερα έρευνα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού όπου εντός εγκαταλελειμμένου ποιμνιοστασίου και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 πολεμικό τυφέκιο

1 δίκαννο κυνηγετικό όπλο

181 πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου

6 φυτίλια συνολικού μήκους περίπου εξήντα πέντε 65 μέτρων

Ο οπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια, με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.