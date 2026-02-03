Βορίζια: Έρευνα της ΕΛΑΣ σε παλιό ποιμνοστάσιο – Εντοπίστηκαν πολεμικό τυφέκιο, φυσίγγια και φυτίλι

Δεν σταματάνε να εντοπίζουν όπλα οι αρχές στα Βορίζια. Αυτή τη φορά βρέθηκε σε παλιό ποιμνοστάσιο πολεμικό τυφέκιο, ανάμεσα σε άλλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και του ΤΑΕ Μεσσαράς. Τόσο το συγκεκριμένο όπλο όσο και άλλα ευρήματα που εντοπίστηκαν εντός αλλά και εκτός του συγκεκριμένου ποιμνιοστασίου, θα πάρουν το δρόμο τους για τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, στην Αθήνα.

Η επιχείρηση στο παλιό ποιμνιοστάσιο έγινε πρωινές ώρες της Τρίτης, με τις πληροφορίες που είχαν περιέλθει στη διάθεση των αρχών να αποδεικνύονται απόλυτα αξιόπιστες, σύμφωνα με το Cretalive.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές της κρητικής ιστοσελίδας, εντός του παλιού οικήματος οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πολεμικό με κινητό ουραίο μέσα σε μία πράσινη θήκη κυνηγετικού που ήταν αφημένη στο έδαφος. Ακόμα κατασχέθηκε ένα δίκαννο κυνηγετικό, με αποξεισμένο αριθμό σειράς, ενώ εξωτερικά του ποιμνιοστασίου, σε πέτρινη περίφραξη, ανάμεσα σε πέτρες, βρέθηκαν μέσα σε έναν κουβά: έξι χάρτινα κουτιά με 53 πλήρη φυσίγγια πολεμικού, τρεις πετσέτες, αλλά και αρκετά μέτρα φυτίλι, διαφορετικών χρωμάτων.

Η εξέλιξη θεωρείται αρκετά σημαντική καθώς, ως γνωστόν, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου, με νεκρούς τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Για την Ασφάλεια Ηρακλείου που χειρίζεται την υπόθεση χρειάζεται ακόμα να συμπληρωθούν βασικά κομμάτια της έρευνας τόσο με τα όπλα του μακελειού όσο και με το θέμα της έκρηξης που προηγήθηκε τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου και φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία της αιματοχυσίας της 1ης Νοεμβρίου. Πλέον τα στελέχη της υπηρεσίας θα αναμένουν και τις απαντήσεις των ειδικών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Πολύ πιθανόν να ανιχνευθεί DNA και να υπάρξει ταυτοποίηση του ατόμου ή των ατόμων που έχουν πιάσει τον οπλισμό και τα πυρομαχικά.

Πάντως, πηγές ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι ο τύπος του πολεμικού είναι επαναληπτικό-χειροκίνητης όπλισης και τέτοιο όπλο δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε στο επεισόδιο.