Reuters: H Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα την απαγόρευση χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με ανώτερη κυβερνητική πηγή, που μίλησε την Τρίτη στο Reuters.

Σήμερα, εξάλλου, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών και θα θεσπίσει νόμο που θα καθιστά προσωπικά υπεύθυνους τους επικεφαλής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.