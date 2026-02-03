Βρετανία: Ελαφρύ αεροπλάνο συνετρίβη στο Μάντσεστερ

Ένα ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη στο Μάντσεστερ, στην Βρετανία, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να καλούνται στο σημείο. Αστυνομία, πυροσβέστες και αεροδιασωστική ομάδα έσπευσαν νωρίτερα σε ένα αγροτεμάχιο κοντά στον αυτοκινητόδρομο M62 στο Littleborough, Rochdale.

Πιστεύεται ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα κατάφερε να διασωθεί με αλεξίπτωτο, σύμφωνα με το BBC.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον τόπο του ατυχήματος για να διαπιστώσουμε τις ακριβείς συνθήκες και να εκτιμήσουμε τον αριθμό των θυμάτων», δήλωσε η αστυνομία του Μάντσεστερ.

Μια εικόνα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε αργότερα κάτι που έμοιαζε με αλεξίπτωτο που είχε πιαστεί σε έναν κοντινό πυλώνα.

«Έχει δημιουργηθεί σκηνή, ενώ οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης διεξάγουν τις έρευνές τους και ζητείται από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών.»

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flight Radar, ο οποίος παρακολουθεί την εναέρια κυκλοφορία, το αεροσκάφος που συνετρίβη είναι ένα μικρό Cirrus SR 20, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μπέρμιγχαμ. Το αεροπλάνο-ασθενοφόρο που κλήθηκε στο σημείο του ατυχήματος προσγειώθηκε αργότερα στο Salford Royal Hospital.