Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στο Αιγάλεω – Κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης

  • Τρεις νεαροί, ηλικίας 22, 24 και 25 ετών, συνελήφθησαν στο Αιγάλεω από αστυνομικούς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο εκ των κατηγορουμένων να διακινούν ναρκωτικά σε πλατεία του Αιγάλεω, ενώ κατά τη σύλληψή τους αντιστάθηκαν σθεναρά.
  • Κατασχέθηκαν 1.148,7 γραμμάρια κάνναβης, χρήματα, όπλα, καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για τις μεταφορές τους.
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο Αιγάλεω τρεις νεαροί, ηλικίας 22, 24 και 25 ετών κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για την διακίνηση ναρκωτικών από τον 22χρονο και τον 24χρονο σε πλατεία στο Αιγάλεω, οι αστυνομικοί τους εντόπισαν και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι κινούμενοι με μοτοσικλέτα εντοπίστηκαν να πουλούν ναρκωτικά στο παραπάνω σημείο σε 25χρονο που ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Κατά τη σύλληψή τους αντιστάθηκαν σθεναρά, ενώ μετά από έρευνα στα οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1.148,7 γραμμ. κάνναβης, 3 τρίφτες κάνναβης, πλήθος νάιλον συσκευασιών, 2 ζυγαριές ακριβείας, σπαθί, πιστόλι κρότου και 8 φυσίγγια κρότου, 20.000 λίρες Αιγύπτου και 440 ευρώ και 5 κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και το δίκυκλο τα οποία χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για τις μεταφορές τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

