Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Λαζαρίδης: Η ΝΔ θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος των έντιμων αγροτών

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος των ανθρώπων του μόχθου, ώστε οι επιδοτήσεις να φτάνουν μόνο στους έντιμους αγρότες, τόνισε ο εισηγητής της πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Με αφορμή μάλιστα την ολοκλήρωση σήμερα, των εργασιών της Επιτροπής, ο κ. Λαζαρίδης σημείωσε:

«Πέντε μήνες, 76 μάρτυρες -οι 55 της περιόδου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας- 50 συνεδριάσεις και 350 ώρες συνεδριάσεων απέδειξαν:

– Τη σωστή απόφαση της Νέας Δημοκρατίας για την σύσταση Εξεταστικής και όχι Προανακριτικής Επιτροπής, καθώς από τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων όπως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Στ. Αραχωβίτης, δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς, κ. Μ. Βορίδη και Ελ. Αυγενάκη.

– Τα διαχρονικά και διακομματικά προβλήματα στον Οργανισμό.

– Τις τεράστιες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την υλοποίηση της τεχνικής λύσης.

– Την ύπαρξη ”πράσινων ακρίδων” όπως οι κουμπάροι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στην Κρήτη».

Τόνισε μάλιστα ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος των ανθρώπων του μόχθου του πρωτογενούς τομέα, έτσι ώστε οι επιδοτήσεις να φτάνουν μόνο στους έντιμους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

