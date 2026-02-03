Τουρκία: Σάλος με δηλώσεις βουλευτή του AKP για τους συνταξιούχους που ζητούν αυξήσεις – «Αδελφέ, δεν ζεις στην Ελβετία. Έχεις την Ελλάδα δίπλα σου»

Τη στιγμή που περισσότεροι από 17 εκατομμύρια συνταξιούχοι στην Τουρκία ζητούν αυξήσεις ώστε η κατώτατη σύνταξη να φτάσει στο επίπεδο του κατώτατου μισθού ή τις 25.000 λίρες (487 ευρώ), δηλώσεις βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος (AKP) προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Ο Χασάν Ουφούκ Τσακίρ, βουλευτής Μερσίνης, ο οποίος παραιτήθηκε από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και εντάχθηκε στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν, επέκρινε τους συνταξιούχους που ζητούν αυξήσεις, επικαλούμενος ως λόγο τους γεωπολιτικούς κινδύνους που, όπως είπε, αντιμετωπίζει η Τουρκία.

Ο Τσακίρ χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα σε εκπομπή στην οποία συμμετείχε, χαρακτηρίζοντας τις προσδοκίες των συνταξιούχων «μη ρεαλιστικές».

Αντιδρώντας στα αιτήματα των συνταξιούχων, υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν είναι σαν την Ελβετία και ότι περιβάλλεται από απειλές.

«Τι είναι οι 20.000 λίρες; Μια σύνταξη. Κάνουν μεγάλο θέμα γι’ αυτό. Αδελφέ μου, δεν ζεις στην Ελβετία. Έχεις την Ελλάδα δίπλα σου, την Αρμενία εκεί, τη Συρία πιο κάτω. Δυνάμεις κατοχής περιμένουν, έτοιμες να επιτεθούν. Γιατί δεν το σκέφτεσαι αυτό;», είπε χαρακτηριστικά.

CHP’den AK Parti’ye geçen milletvekili Hasan Ufuk Çakır: “Emekli maaşı 20 bin TL deyip tepiniyorlar. Kardeşim sen İsviçre’de yaşamıyorsun. Etrafında Yunanistan, Ermenistan, Suriye var. Şu taraftan İngiliz geldiğinde benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı?” pic.twitter.com/kaHU7ftCvn — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) February 1, 2026



Ο πρώην βουλευτής του AKP, Σαμίλ Ταγιάρ, δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Τσακίρ έχουν προκαλέσει αναστάτωση τόσο στην ηγεσία του κόμματος όσο και στον πρόεδρο του AKP και πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ταγιάρ, σε δήλωση που έκανε από τον λογαριασμό του στο X, είπε: «Οι δηλώσεις του Τσακίρ για τους συνταξιούχους είναι απαράδεκτες. Γνωρίζω ότι τόσο ο Πρόεδρός μας όσο και η ηγεσία του κόμματος είναι πολύ αναστατωμένοι από αυτή τη δήλωση».