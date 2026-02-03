Νορβηγία: Αθώος δήλωσε ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ στη δίκη του για βιασμούς – 38 κατηγορίες εναντίον του

Σύνοψη από το

  • Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, δήλωσε αθώος κατηγοριών για βιασμούς κατά την πρώτη ημέρα μιας πολύκροτης δίκης.
  • Ο 29χρονος καλείται να λογοδοτήσει συνολικά για 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός τεσσάρων γυναικών και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με πιθανή κάθειρξη 16 ετών.
  • Η δίκη, η οποία έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη βασιλική οικογένεια, θεωρείται το χειρότερο σκάνδαλο για τη μοναρχία και συμπίπτει με ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για το μοναρχικό καθεστώς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μάριους Μποργκ Χόιμπι
Φωτογραφία: AP

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, δήλωσε σήμερα αθώος κατηγοριών για βιασμό κατά την πρώτη ημέρα μιας πολύκροτης δίκης που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη βασιλική οικογένεια.

Γεννημένος από σχέση της μητέρας του πριν από το γάμο της, το 2001, με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, ο Χόιμπι, ο οποίος εμφανίσθηκε στο δικαστήριο φορώντας πράσινο παντελόνι και πράσινο πουλόβερ, απάντησε αρνητικά, μουρμουρίζοντας, στις τέσσερις κατηγορίες για βιασμό.

Ανέκφραστος, φορώντας χοντρά γυαλιά και σκουλαρίκια, έμεινε όρθιος στη διάρκεια της ανάγνωσης του κατηγορητηρίου.

Κατηγορίες

Ο 29χρονος, ο οποίος καλείται να λογοδοτήσει συνολικά για 38 κατηγορίες, για τις οποίες μπορεί να καταδικασθεί σε κάθειρξη 16 ετών, παραδέχθηκε ορισμένα άλλα, ήσσονα αδικήματά του.

Κατηγορείται κυρίως για το βιασμό τεσσάρων γυναικών, για άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας εναντίον πρώην συντρόφων του και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Είχε συλληφθεί και πάλι το περασμένο σαββατοκύριακο βάσει υποψιών για νέα αδικήματα, μεταξύ των οποίων απειλές με μαχαίρι, και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τέσσερις εβδομάδες έπειτα από αίτημα της αστυνομίας, «εξαιτίας κινδύνου υποτροπής».

Δίκη

Η δίκη του, η οποία πρόκειται να διαρκέσει επτά εβδομάδες, άρχισε στις 09:30 (τοπική ώρα, 10:30 ώρα Ελλάδας) στο δικαστήριο του Όσλο, σε μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους.

Μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου το πρωί, ένα πρώτο φερόμενο θύμα βιασμού πρόκειται να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών το απόγευμα.

Πριν από τη διαδικασία, ο εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί «ούτε με μεγαλύτερη επιείκεια ούτε με μεγαλύτερη αυστηρότητα» λόγω των δεσμών του με τη βασιλική οικογένεια.

Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις.

Βιασμοί και επιθέσεις

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στις 4 Αυγούστου 2024 ως ύποπτος ότι την προηγούμενη νύκτα είχε επιτεθεί στη σύντροφό του.

Μερικές ημέρες αργότερα, θα πει πως ενήργησε «υπό την επήρεια του αλκοόλ και της κοκαΐνης έπειτα από ένα καβγά» και θα διευκρινίσει ότι πάσχει από «ψυχικές διαταραχές» και ότι δίνει μάχη «από καιρό κατά της εξάρτησης» από τα ναρκωτικά.

Η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως και άλλα φερόμενα αδικήματα και εγκλήματα, μεταξύ των οποίων οι βιασμοί τεσσάρων γυναικών οι οποίες δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν. Κατηγορείται μάλιστα ότι κινηματογράφησε κάποιους από τους βιασμούς αυτούς.

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία ανακοίνωσε άλλες έξι κατηγορίες, μεταξύ των οποίων μια παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών: το 2020, ο Χόιμπι μετέφερε, απ’ ό,τι φαίνεται χωρίς αντάλλαγμα, 3,5 κιλά μαριχουάνας, κάτι που έχει παραδεχθεί.


Στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, συνελήφθη και πάλι προχθές, Κυριακή, το βράδυ, ως ύποπτος για προσβολή της σωματικής ακεραιότητας, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση απαγόρευσης επαφής.

Συνολικά επτά πρόσωπα φέρονται πως είναι θύματά του. Η ταυτότητά τους προστατεύεται, με εξαίρεση τη Νόρα Χάουκλαντ, μανεκέν και ίνφλουενσερ, η οποία εκφράσθηκε δημόσια για τη βία που καταγγέλλει πως υπέστη.

Από το καλοκαίρι του 2022 ως το φθινόπωρο του 2023, ενώ διατηρούσαν σχέση, ο Χόιμπι την είχε χτυπήσει επανειλημμένα στο πρόσωπο, την είχε κλωτσήσει και γρονθοκοπήσει, την είχε αρπάξει από το λαιμό, την είχε ρίξει πάνω σ’ ένα ψυγείο και την είχε εξυβρίσει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Πρόκειται για το χειρότερο σκάνδαλο που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια είναι αμφότεροι ηλικίας 88 ετών.

Στο «μικροσκόπιο» η βασιλική οικογένεια

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που μεταδόθηκε σήμερα από τον τηλεοπτικό σταθμό TV2, περισσότεροι από 70% των Νορβηγών εκτιμούν ότι η θέση της μοναρχίας έχει εξασθενήσει τα τελευταία χρόνια.

Συμπτωματικά, η έναρξη της δίκης συμπίπτει με μια σημερινή ψηφοφορία στο νορβηγικό κοινοβούλιο για τη διατήρηση του μοναρχικού καθεστώτος στη χώρα, που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλη πλειοψηφία.

Το πριγκιπικό ζεύγος δεν θα παραστεί στη δίκη. Η μητέρα του κατηγορουμένου και μέλλουσα βασίλισσα Μέτε-Μάριτ δίνει και άλλες μάχες.

Φωτογραφία: AP

Στα 52 της, αντιμετωπίζει μια ανίατη πνευμονική νόσο και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να προχωρήσει σε μια επικίνδυνη μεταμόσχευση.

Μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οφείλει επίσης μετά το περασμένο σαββατοκύριακο να απαντήσει για τους κατά τα φαινόμενα στενούς δεσμούς που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

Η ετυμηγορία για τον γιο της αναμένεται εβδομάδες μετά το τέλος της δίκης, που προβλέπεται για τις 19 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΣΕΙΒ: Η ιατρική τεχνολογία, μοχλός βιωσιμότητας και ισότιμης πρόσβασης

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας – Αρχίζει η ανάρτηση διακηρύξεων από τις Κτηματικές Υπηρ...

«Κάθετος Διάδρομος»: Κόμβος η Ελλάδα για το LNG των ΗΠΑ μετά την απαγόρευση ρωσικού αερίου από την ΕΕ

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
16:08 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Νέα εξέλιξη: Ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης μητέρας της παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι

Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο σπίτι της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας της ...
15:51 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ελαφρύ αεροπλάνο συνετρίβη στο Μάντσεστερ

Ένα ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη στο Μάντσεστερ, στην Βρετανία,  με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγ...
13:35 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκικά ΜΜΕ: Αντιδράσεις από τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη – «Πρωτοποριακές δηλώσεις», casus belli και «το ατού» εναντίον της Άγκυρας

Ο τουρκικός Τύπος υποδέχθηκε με έντονο ενδιαφέρον –και σαφή δόση σχολιασμού– τη συνέντευξη του...
09:41 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στην Τεχεράνη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης μετέδωσαν την Τρίτη τα κρατικ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα