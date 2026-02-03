Κοζάνη: Εργαζόμενη στην καθαριότητα βρήκε για δεύτερη φορά πορτοφόλι με χρήματα και το παρέδωσε

Σύνοψη από το

  • Εργαζόμενη στο τμήμα καθαριότητας του δήμου Κοζάνης βρήκε πορτοφόλι με χρήματα και το παρέδωσε στις αρχές.
  • Σύμφωνα με το efkozani.gr, αυτή είναι η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη εργαζόμενη -η Αλίκη- βρίσκει πορτοφόλι με χρήματα και το παραδίδει στις αρχές.
  • Η Αλίκη διακρίνεται για το ήθος και την τιμιότητά της, ποιοτικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στη σημερινή κοινωνία μας.
Enikos Newsroom

κοινωνία

απορριμματοφόρο
Φωτογραφία Αρχείου

Εργαζόμενη στο τμήμα καθαριότητας του δήμου Κοζάνης βρήκε πορτοφόλι με χρήματα και το παρέδωσε στις αρχές, αποδεικνύοντας γι’ άλλη μια φορά την εντιμότητα και την ευσυνειδησία της.

Σύμφωνα με το efkozani.gr, αυτή είναι η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη εργαζόμενη -η Αλίκη- βρίσκει πορτοφόλι με χρήματα και άλλα χρήσιμα έγγραφα, εν ώρα εργασίας. Χωρίς δεύτερη σκέψη παρέδωσε το πορτοφόλι αμέσως στις αρχές.

Η Αλίκη, η χαμογελαστή και εργατική υπάλληλος της καθαριότητας, διακρίνεται για το ήθος και την τιμιότητά της, ποιοτικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στη σημερινή κοινωνία μας.

 

14:27 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν οι 17 κατηγορούμενοι για τα επεισόδια στα Βρασνά με αφορμή τη φιλοξενία μεταναστών σε ξενοδοχεία

Αθώοι κρίθηκαν από το Εφετείο οι 17 κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε επεισόδια, τα οποία προκλή...
13:55 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής Καρδιολογίας και επίτιμος Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 84 ετών ο Γιώργος Παρχαρίδης, ομότιμος καθηγητής ιατρικής του ...
13:40 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 24χρονος που καταγγέλθηκε ότι ξυλοκόπησε την έγκυο σύζυγό του – «Δεν μπορώ μακριά της»

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ένας 24χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμ...
13:19 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Βία ανηλίκων: Η «ανατομία» του φαινομένου μέσα από τα μάτια ειδικών και το στοίχημα της πρόληψης – «Το ερώτημα δεν πρέπει να είναι τι έκανε το παιδί, αλλά τι του συνέβη»

Είναι γεγονός ότι η ανήλικη παραβατικότητα, με κύριο χαρακτηριστικό την ωμή βία ακόμα και σε π...
