Κοζάνη: Εργαζόμενη στην καθαριότητα βρήκε για δεύτερη φορά πορτοφόλι με χρήματα και το παρέδωσε

Εργαζόμενη στο τμήμα καθαριότητας του δήμου Κοζάνης βρήκε πορτοφόλι με χρήματα και το παρέδωσε στις αρχές, αποδεικνύοντας γι’ άλλη μια φορά την εντιμότητα και την ευσυνειδησία της.

Σύμφωνα με το efkozani.gr, αυτή είναι η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη εργαζόμενη -η Αλίκη- βρίσκει πορτοφόλι με χρήματα και άλλα χρήσιμα έγγραφα, εν ώρα εργασίας. Χωρίς δεύτερη σκέψη παρέδωσε το πορτοφόλι αμέσως στις αρχές.

Η Αλίκη, η χαμογελαστή και εργατική υπάλληλος της καθαριότητας, διακρίνεται για το ήθος και την τιμιότητά της, ποιοτικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στη σημερινή κοινωνία μας.