Απεργία ταξί: Σε εξέλιξη η πορεία των αυτοκινητιστών προς το Μέγαρο Μαξίμου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ταξί απεργία

Χειρόφρενο τράβηξαν ξανά σήμερα οι ιδιοκτήτες ταξί, με 48ωρη απεργία για την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Οι αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και αυτήν την ώρα πραγματοποιούν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Δείτε φωτογραφίες:

Ταξί απεργία Ταξί απεργία Ταξί απεργία Ταξί απεργία

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής». Την Τετάρτη, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Μεταξύ των αιτημάτων, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου είναι:

  • Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
  • Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στρέφονται σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ:

  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
  • στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

