Νατσιός στον Realfm 97,8 για τη συνταγματική αναθεώρηση: Είμαστε υπέρ της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86 – Θα μπούμε στη συζήτηση με προτάσεις

Σύνοψη από το

  • Ο Δημήτρης Νατσιός χαρακτήρισε τη συνταγματική αναθεώρηση «πυροτέχνημα» της κυβέρνησης, με σκοπό να «στρέψει τα βλέμματα του κόσμου» από τα πραγματικά προβλήματα.
  • Ο πρόεδρος της «Νίκης» κατέθεσε τρεις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση.
  • Ο κ. Νατσιός εξέφρασε την αντίθεσή του στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ τάχθηκε «υπέρ της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86» για την ευθύνη υπουργών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Νατσιός στον Realfm 97,8 για τη συνταγματική αναθεώρηση: Είμαστε υπέρ της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86 – Θα μπούμε στη συζήτηση με προτάσεις

«Άναψε ένα πυροτέχνημα και προσπαθεί η κυβέρνηση να στρέψει τα βλέμματα του κόσμου σε αυτό το πυροτέχνημα» δήλωσε ο Δημήτρης Νατσιός για τη συνταγματική αναθεώρηση, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Δεν είναι δική μας ατζέντα. Εμείς αφουγκραζόμαστε τον κόσμο. Θα μπούμε στη συζήτηση με προτάσεις. Θα σας καταθέσω αμέσως τρεις προτάσεις. Πρώτον, πρέπει να κατοχυρωθεί η κατ’ οίκον διδασκαλία, εφόσον έχουμε πρόβλημα και σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές. Εφαρμόζεται σε πολλές χώρες. Δεύτερον, να κατοχυρωθεί η χρήση των μετρητών σε κάποιες αγορές. Τρίτον, κατοχύρωση της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, που είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των πολιτών. Εμείς αντιδρούμε στο θέμα των δημοσίων υπαλλήλων και την μονιμότητα. Είναι πολύ σοβαρό» σημείωσε ο πρόεδρος της “Νίκης”.

«Υπάρχουν ήδη ασφαλιστικές δικλείδες, όπου αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος υποπέσει σε ποινικό αδίκημα, προβλέπεται και απόλυση. Εδώ ζούμε σε μια ρευστή περιοχή, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι κρίσιμη, υπάρχει αγωνία και αβεβαιότητα σε όλον τον κόσμο και πολύ περισσότερο στην πατρίδα μας που ακόμη υποφέρει από τα μνημόνια. Δεν νομίζω ότι είναι καλό και ευχάριστο για τους Έλληνες πολίτες να ακούνε για άρση της μονιμότητας» περιέγραψε.

«Αν κάποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί πχ δάσκαλος, στα καθήκοντά του υπάρχει και η επιλογή να τον βάλουμε σε άλλη θέση που μπορεί να ανταποκριθεί, όχι όμως να τον διώξουμε από την δουλειά του, να μην μπορεί να ζήσει» συμπλήρωσε.

«Μας ενδιαφέρει βέβαια πολύ το άρθρο 16 και προσωπικά ως “Νίκη”, η καλλιέργεια της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως» επεσήμανε ο κ. Νατσιός.

«Αν δεν κατοχυρωθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπως την θέλει ο λαός, και δεν δικάζονται και οι πολιτικοί όπως ο απλός λαός, νομίζω ότι όλα είναι δώρον άδωρον και πυροτεχνήματα. Είμαστε υπέρ της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86. Ο Πρωθυπουργός το έχει αφήσει λίγο θολό» είπε και συνέχισε λέγοντας πως «αν έχει το δικαίωμα η Βουλή να κάνει την παραπομπή, ακυρώνονται τα πάντα» ανέφερε.

«Η Πολιτεία μπορεί να βρει πολλές ασφαλιστικές δικλείδες και η δικαιοσύνη να κρίνει και να προστατεύει. Ο καλύτερος θώρακας για οποιονδήποτε πολιτικό είναι η τιμιότητα» υπογράμμισε ο πρόεδρος της “Νίκης”.

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το χειρότερο ψάρι για την υγεία μας – Είναι νόστιμο αλλά γεμάτο υδράργυρο

Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας: Χωρίς αποθέματα αίματος η χώρα

Κόκκινα δάνεια: Λύση υπέρ των δανειοληπτών θα εισηγηθεί ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

ΙΟΒΕ: Μικρή υποχώρηση οικονομικού κλίματος – Πιο απαισιόδοξα τα νοικοκυριά

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:22 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Κλίμα εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς το Συνέδριο – Η ανταλλαγή «πυρών» ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη και η διάψευση των σεναρίων περί διαγραφών

Στη μέγγενη των χαμηλών δημοκοπικών πτήσεων και της εσωστρέφειας παραμένει το ΠΑΣΟΚ με την ηγε...
14:16 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Σύσκεψη στο Μαξίμου για το Εθνικό Απολυτήριο – Οι 5 πυλώνες και οι αλλαγές για την είσοδο στα Πανεπιστήμια

Το Εθνικό Απολυτήριο βρίσκεται στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στ...
14:01 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Γκιλφόιλ: «Τιμή μου που φιλοξενήσαμε την πρεμιέρα της ταινίας “Μελάνια”»

«Ήταν τιμή μου που φιλοξενήσαμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας “Melania” στο πλ...
11:58 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Κασσελάκης: Σημαντική η αναθεώρηση του Συντάγματος – Θα κάνω προτάσεις στο συνέδριο

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μίλησε για το ζήτημα της αναθεώρηση...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα