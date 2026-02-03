Διάρρηξη στο σπίτι της Τζίνα Τόρες: Στόχος ληστών η σταρ του Suits

Στόχος διαρρηκτών έπεσε το σπίτι της σταρ του Suits, Τζίνα Τόρες, στο Λος Άντζελες, με τους δράστες να αφαιρούν κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας άνω των 200.000 δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του People.

Η διάρρηξη σημειώθηκε στις 30 Ιανουαρίου, όταν δύο άνδρες φέρονται να εισέβαλαν στην κατοικία της ηθοποιού στην περιοχή Σέρμαν Όουκς. Όπως ανέφερε η αστυνομία του Λος Άντζελες στο NBC Los Angeles, οι δράστες έσπασαν παράθυρα για να μπουν στο σπίτι και αφαίρεσαν περίπου 25.000 δολάρια σε μετρητά και κοσμήματα αξίας άνω των 200.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ληστές έφτασαν στο σημείο γύρω στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα) και διέφυγαν με λευκό αυτοκίνητο τύπου σεντάν. Παρά τις έρευνες των αρχών στην κατοικία, οι ύποπτοι δεν εντοπίστηκαν.

Η Τόρες δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της διάρρηξης, ενώ γείτονας που αντιλήφθηκε το περιστατικό ειδοποίησε την αστυνομία.

Η 56χρονη ηθοποιός είναι ευρέως γνωστή για τον ρόλο της Τζέσικα Πίρσον στη δημοφιλή σειρά Suits, αλλά και για τη συμμετοχή της στη σειρά 9-1-1: Lone Star. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter, είχε αναφερθεί στη θεαματική αναβίωση του Suits μετά την ένταξή του στον κατάλογο του Netflix το 2023, σημειώνοντας ότι πλέον αναγνωρίζεται πολύ συχνότερα από το κοινό.