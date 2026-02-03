Euroleague: Εξιλέωση με τη Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνει ο Παναθηναϊκός

Σύνοψη από το

  • Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τρίτη (3/2, 21:15) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, αναζητώντας την εξιλέωση και το δύο στα δύο στη Euroleague μετά την ήττα από τον Άρη.
  • Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν χωρίς τον Κέντρικ Ναν για 5ο διαδοχικό αγώνα στη Euroleague λόγω τραυματισμού, ενώ η Ρεάλ ταξίδεψε στην Αθήνα χωρίς τους Γκάμπριελ Ντεκ και Τεό Μαλεντόν.
  • Η Ρεάλ Μαδρίτης, που προέρχεται από ήττα στην έδρα της Παρί, καθίσταται επικίνδυνη καθώς οι Μαδριλένοι έχουν τη νίκη στο μυαλό τους και τίποτε άλλο στην έξοδό τους στην Αθήνα.
Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Παναθηναϊκός
Φωτογραφία: Intime

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα περνώντας έστω και δύσκολα με 78-79 από την έδρα της ουραγού Βιλερμπάν την περασμένη εβδομάδα και την Τρίτη (3/2, 21:15) θέλει να κάνει το δύο στα δύο, υποδεχόμενος τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική. Οι «πράσινοι» καλούνται ν’ αφήσουν πίσω την απρόσμενη ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την Greek Basketball League, να βγάλουν αντίδραση απέναντι στη «βασίλισσα», για να διασκεδάσουν τις αρνητικές εντυπώσεις που άφησαν στους φιλάθλους τους.

Οι «πράσινοι» έχουν ρεκόρ 15-10 και βρίσκονται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα ισοβαθμώντας με Μονακό και Ερυθρό Αστέρα. Όμως, η 6η θέση, τελευταία που αποφεύγει τα Play In, βρίσκεται μόνο μία νίκη μακριά. Μία νίκη μακριά βρίσκεται και η αντίπαλός του, Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει ρεκόρ 16-9, είναι 5η, ενώ 6η με το ίδιο ρεκόρ είναι η Μπαρτσελόνα.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο προέρχεται από ήττα στην έδρα της Παρί (98-92) για την 25η αγωνιστική και αυτό την καθιστά επικίνδυνη, καθώς οι Μαδριλένοι έχουν τη νίκη στο μυαλό τους και τίποτε άλλο στην έξοδό τους στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από οίδημα στην ποδοκνημική και δεν έχει καταφέρει να μπει σε φουλ ρυθμούς στις προπονήσεις των «πρασίνων». O Εργκίν Αταμάν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κέντρικ Ναν για 5ο διαδοχικό αγώνα στη Euroleague, καθώς απουσίασε από αυτά με την Μπάγερν Μονάχου, την Μπασκόνια, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Βιλερμπάν. Αγώνας δρόμου γίνεται για να προλάβει ο Ναν την Παρτιζάν.

Χωρίς τους Γκάμπριελ Ντεκ και Τεό Μαλεντόν ταξίδεψε η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα. Με προβλήματα τραυματισμών ταξίδεψαν στην Αθήνα οι Αντρές Φελίς και Αλμπέρτο Αμπάλδε. Ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο υπολογίζει στους Έντι Ταβάρες και Τρέι Λάιλς. Αμφότεροι δεν αγωνίστηκαν απέναντι στη Σαραγόσα για να ξεκουραστούν.

Επιθετικά, η Ρεάλ Μαδρίτης σημειώνει 87,9 πόντους μέσο όρο ενώ ο Παναθηναϊκός 86,3 μέσο όρο. Στην άμυνα, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν δέχονται 83,8 πόντους μέσο όρο, ενώ οι Ισπανοί 83,3 μ.ο. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει προσοχή στα αμυντικά ριμπάουντ με τη Ρεάλ Μαδρίτης να μετρά περίπου δυόμιση περισσότερα μέσο όρο. Επίσης, οι Ισπανοί κάνουν 4 κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα (2,3 ο Παναθηναϊκός) με τον Έντι Ταβάρες να κυριαρχεί στη ρακέτα.

Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαρίτης διαιτητές θα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία).

Το πρόγραμμα των 26ης και 27ης αγωνιστικής στη Euroleague έχει ως εξής:

EUROLEAGUE

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3-4/2/2026)

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου
Ντουμπάι (HAE)-Ολυμπιακός 18:00
Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:15
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μονακό (Μονακό)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρί (Γαλλία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5-6/2/2026)

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου
Παρτιζάν (Σερβία)-Παναθηναϊκός 21:30
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μονακό (Μονακό)
Παρί (Γαλλία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 21:15
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 17-7
Ολυμπιακός 16-8
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-8
Βαλένθια (Ισπανία) 16-9
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-9
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-9
Μονακό (Μονακό) 15-10
Παναθηναϊκός 15-10
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 15-10
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-11
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-13
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 12-13
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-15
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 10-15
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-16
Παρί (Γαλλία) 8-16
Παρτιζάν (Σερβία) 8-17
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-19
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-19

