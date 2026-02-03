Ουκρανία: Νυχτερινό «σφυροκόπημα» από τη Ρωσία με drones και πυραύλους – Ο Ζελένσκι καταγγέλλει ότι η «τρομοκρατία» προέχει για τη Μόσχα

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία προτιμά να συνεχίζει τα πλήγματά της παρά να δεσμευθεί στη διπλωματική οδό, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε περισσότερους από 70 πυραύλους και 450 drones εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας.
  • Περισσότερες από 1.100 πολυκατοικίες στερούνται θέρμανσης στο Κίεβο, καθώς η Ρωσία επανέλαβε τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, με τη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα να έχει πέσει σχεδόν στους -20° βαθμούς Κελσίου.
  • Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την παραμονή των επόμενων σχεδιαζόμενων τριμερών συνομιλιών Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, ενώ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Μόσχα περίμενε να πέσουν οι θερμοκρασίες πριν επιτεθεί.
Πηγή: Χ / @ZelenskyyUa

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η Ρωσία προτιμά να συνεχίζει τα πλήγματά της παρά να δεσμευθεί στη διπλωματική οδό, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε περισσότερους από 70 πυραύλους και 450 drones εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Το να εκμεταλλεύεται τις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα για να τρομοκρατεί τον πληθυσμό είναι πιο σημαντικό για τη Ρωσία από το να επιλέξει τη διπλωματία», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, ενώ πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύκτας τη χώρα του «με συνολικά περισσότερους από 70 πυραύλους και εξαπέλυσαν 450 επιθέσεις με drones».


Από την πλευρά του ο Ολέξιι Κουλέμπα, υπουργός Ανάπτυξης της Ουκρανίας, δήλωσε στο Χ ότι «το αποτέλεσμα των πληγμάτων αυτών είναι ότι περισσότερες από 1.100 πολυκατοικίες στερούνται θέρμανσης» στο Κίεβο και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιτίθεται «σε κατοικίες, στη θέρμανση και τις βασικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών» σε όλη τη χώρα.


Η Ρωσία επανέλαβε την περασμένη νύκτα, έπειτα από μια ανάπαυλα μερικών ημερών, τα πλήγματά της εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, την ώρα που η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έχει πέσει σχεδόν στους -20° βαθμούς Κελσίου.

Η Ρωσία επιτέθηκε στη διάρκεια της νύκτας στην Ουκρανία με 450 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περισσότερους από 60 πυραύλους, δήλωσε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα, προσθέτοντας πως η Μόσχα περίμενε να πέσουν οι θερμοκρασίες πριν επιτεθεί στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας.

«Ούτε οι αναμενόμενες διπλωματικές προσπάθειες αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι ούτε οι υποσχέσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον εμπόδισαν να συνεχίσει την τρομοκρατία εναντίον απλών ανθρώπων στον πιο σκληρό χειμώνα», έγραψε ο Σίμπιχα στο X.


Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Κίεβο, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, και σε άλλα αστικά κέντρα, δήλωσαν αξιωματούχοι, προκαλώντας πυρκαγιές και καταφέρνοντας νέα πλήγματα στην ενεργειακή υποδομή.

Από τα πλήγματα τραυματίσθηκαν τέσσερις άνθρωποι, έκαναν γνωστό αξιωματούχοι στις δύο μεγαλύτερες πόλεις.

Πραγματοποιήθηκαν την παραμονή των επόμενων σχεδιαζόμενων τριμερών συνομιλιών, Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί ήδη σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Στο Κίεβο, όπου η θερμοκρασία έπεσε τη νύκτα σχεδόν στους 20 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις μετά τα μεσάνυχτα, λέγοντας ότι έγινε επίθεση τόσο με πυραύλους όσο και με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πέντε συνοικίες, πλήττοντας συγκροτήματα διαμερισμάτων και ένα κτίριο που στέγαζε έναν παιδικό σταθμό, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας.

Ο αεροπορικός συναγερμός παρέμεινε σε ισχύ για περισσότερο από πέντε ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

