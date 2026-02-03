Θεσσαλονίκη: 54χρονη περιέλουσε αυτοκίνητο με οινόπνευμα και επιχείρησε να βάλει φωτιά – Την έπιασε στα πράσα ο ιδιοκτήτης

  • Στη σύλληψη μιας 54χρονης ημεδαπής η οποία επιχείρησε να βάλει φωτιά σε αυτοκίνητο, περιλούζοντάς το με φωτιστικό οινόπνευμα, προχώρησαν οι αρχές στον Δενδροπόταμο, στη Θεσσαλονίκη.
  • Η 54χρονη έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη την ώρα που επιχειρούσε να βάλει φωτιά στο όχημα και συνελήφθη σήμερα το πρωί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα δεν γνώριζε τον ιδιοκτήτη του οχήματος ούτε έχουν προκύψει διαφορές μεταξύ τους.
Στη σύλληψη μιας 54χρονης ημεδαπής η οποία επιχείρησε να βάλει φωτιά σε αυτοκίνητο, περιλούζοντάς το με φωτιστικό οινόπνευμα, προχώρησαν οι αρχές στον Δενδροπόταμο, στη Θεσσαλονίκη.

Η 54χρονη έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη την ώρα που επιχειρούσε να βάλει φωτιά στο όχημα και συνελήφθη σήμερα το πρωί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, η γυναίκα δεν γνώριζε τον ιδιοκτήτη του οχήματος ούτε έχουν προκύψει διαφορές μεταξύ τους.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

 

