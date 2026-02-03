Αλεξοπούλου για «το τσάμπα πέθανε»: Η διατύπωση μου ήταν προβληματική – Ζητώ συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς

  • Η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, έδωσε διευκρινίσεις για την έκφραση της «το τσάμπα πέθανε», αναγνωρίζοντας ότι «η διατύπωση μου ήταν προβληματική». Ζήτησε επίσης συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς «αν με την διατύπωση μου προκάλεσα το κοινό αίσθημα».
  • Η κυρία Αλεξοπούλου υπογράμμισε ότι «η έκφραση μου προφανώς και δεν απευθυνόταν στους πολίτες και τους εκπαιδευτικούς, αλλά στην αντιπολίτευση και στις λογικές των λεφτόδεντρων». Το «τσάμπα» απευθύνεται «σε αυτούς που τάζουν το τσάμπα».
  • Η βουλευτής έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» από την αντιπολίτευση και το διαδίκτυο, τονίζοντας ότι «δεν είμαι το τέρας της πολιτικής που δεν ξέρει τι του γίνεται μέσα στην κοινωνία» και πως «προφανέστατα και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες συμπολίτες μας».
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, έδωσε διευκρινίσεις για την έκφραση της «το τσάμπα πέθανε» που προκάλεσε αντιδράσεις, έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το διαδίκτυο.

«Η έκφραση μου προφανώς και δεν απευθυνόταν στους πολίτες και τους εκπαιδευτικούς, αλλά στην αντιπολίτευση και στις λογικές των λεφτόδεντρων και των λεφτά υπάρχουν», ανέφερε η κυρία Αλεξοπούλου και συνέχισε, «κατανοώ όμως ότι από τη στιγμή που υπήρξαν τόσες αντιδράσεις, η διατύπωση μου ήταν προβληματική».

Η βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι ζητεί συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, «αν με την διατύπωση μου προκάλεσα το κοινό αίσθημα».

«Προφανέστατα και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες συμπολίτες μας»

Τη Δευτέρα, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN «Καθαρές Κουβέντες» με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το διαδίκτυο.

«Τις τελευταίες ώρες εμφανίζομαι ως το τέρας της πολιτικής που δεν ξέρει τι του γίνεται και δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα. Προφανέστατα και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες συμπολίτες μας για τους οποίους είμαι πολύ υπερήφανη ότι αυτή η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τα τεράστια προβλήματα, κάνει το καλύτερο που μπορεί με σεβασμό, με συνέπεια, με σοβαρότητα, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που διαθέτει η χώρα μας, χωρίς λεφτόδεντρα και χωρίς πολύ ωραία λόγια λαϊκισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Είμαι ένας από τους συμπολίτες μας, δεν είμαι από πλούσια οικογένεια και δουλεύω πάρα πολύ σκληρά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Άρα δεν είμαι το τέρας της πολιτικής που δεν ξέρει τι του γίνεται μέσα στην κοινωνία. Απευθυνόμουν στη ρητορική που έρχεται από την αντιπολίτευση. Ότι αντί για δύο ενοίκια που δίνεις, θα έδινα άλλα πέντε, άλλα δέκα. Στη ρητορική ότι τα παιδάκια λιποθυμάνε στις τάξεις και για αυτό ψηφίστε εμάς που θα σβήσουμε τα δάνειά σας».

«Το τσάμπα δεν απευθύνεται στους πολίτες αλλά στα λεφτόδεντρα της αντιπολίτευσης. Το τσάμπα απευθύνεται σε αυτούς που τάζουν το τσάμπα. Δεν θα δίσταζα ποτέ να ζητήσω 1.000 συγγνώμη γιατί κάποιος που βγαίνει μπροστά μπορεί να κάνει και λάθος στην έκφρασή του. Δεν απευθυνόμουν στους πολίτες» κατέληξε.

