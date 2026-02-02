Μαρινάκης για Αλεξοπούλου: «Απευθυνόταν στην αντιπολίτευση, όχι στους πολίτες» – Αντιδράσεις για «το τζάμπα πέθανε»

Τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Talk» στο MEGA News, είπε ότι «το τζάμπα πέθανε, δεν υπάρχει» όταν ρωτήθηκε για το πώς μπορούν να ζήσουν οι εκπαιδευτικοί που αμείβονται με 800 ευρώ τον μήνα με επιστροφή δύο ενοικίων από το Κράτος, σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η κα Αλεξοπούλου προφανώς δεν απευθυνόταν στους πολίτες, σε έναν λαό που υπέστη τόσες δοκιμασίες. Αυτό που ήθελε να πει, είναι ότι η λογική του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80, η οποία συνεχίστηκε και από τον κ. Τσίπρα, του ταξίματος, έχει περάσει στο παρελθόν» είπε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης και συνέχισε:

«Απευθυνόταν κυρίως στα κόμματα της Αντιπολίτευσης που ζητούν να δοθούν περισσότερα και δεν λένε πού θα βρουν τα χρήματα. Η δήλωσή της παρερμηνεύτηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε και όπως θα έπρεπε».

ΠΑΣΟΚ: Για την κυβέρνηση της ΝΔ έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως “το τζάμπα πέθανε”, όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη» τονίζει το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε σχόλιο για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Όπως επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, «το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κυρίας Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν “να πάρει ζακετούλα”. Αντιθέτως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης. Όπως προ ημερών επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης».

«Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά …τα κόμματα της αντιπολίτευσης» προσθέτουν από το ΠΑΣΟΚ και καταλήγουν: «Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου».

ΣΥΡΙΖΑ: Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές: Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα ‘βγει’ αυτός ο άνθρωπος. Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: ‘Το τσάμπα πέθανε’;», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε ανακοίνωσή του, καταδικάζοντας τις δηλώσεις τις βουλευτού της ΝΔ.

Ακολούθως προσθέτει πως «κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας. Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει πως «όσο για το ‘το τσάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!».

Νέα Αριστερά: Eίναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά, μέσω του βουλευτή Α’ Αθηνών Νάσου Ηλιόπουλου, τονίζει πως «το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της».

Όσα ανέφερε ο Νάσος Ηλιόπουλος:

«»Το τζάμπα πέθανε»

Αυτή τη φράση βρήκε η Αλεξόπουλου της ΝΔ για να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος ζωής και ειδικά για το στεγαστικό.

Κάποιες παρατηρήσεις:

– Το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της.

– Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του «τζάμπα» από την εργοδοσία, η λογική «δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας» που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

– Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας».