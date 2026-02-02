Τραγωδία στα Τρίκαλα: 65χρονη εντοπίστηκε νεκρή στον Πύργο – Έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (2/2) στις εργατικές κατοικίες στον Πύργο Τρικάλων, στην οδό Αγιαμονιώτη, μετά τον εντοπισμό γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του trikalanews.gr, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 65 ετών, η οποία φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.