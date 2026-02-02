Τραγωδία στα Τρίκαλα: 65χρονη εντοπίστηκε νεκρή στον Πύργο – Έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (02/02) στον Πύργο Τρικάλων, μετά τον εντοπισμό γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της.
  • Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 65 ετών, η οποία φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο.
  • Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ασεθνοφόρο ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (2/2) στις εργατικές κατοικίες στον Πύργο Τρικάλων, στην οδό Αγιαμονιώτη, μετά τον εντοπισμό γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του trikalanews.gr, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 65 ετών, η οποία φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

«ΕΡΓΑΝΗ»: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την απασχόληση και τους μισθούς

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πώς και πότε θα καταβληθούν λόγω της Καθαράς Δευτέρας

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:00 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος που κατείχε ποσότητα από το «ναρκωτικό του βιασμού»

Στη σύλληψη ενός 38χρονου, που είχε στην κατοχή του ποσότητα από το λεγόμενο «ναρκωτικό του βι...
13:09 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις δολοφονίες των δύο γυναικών

Με σκυμμένα τα κεφάλια και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων πέρασαν το κατώφλι του Δικαστ...
13:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πατησίων: Ελεύθεροι οι 4 προσαχθέντες για τις ζημιές σε κατάστημα και τράπεζες

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις προσαχθέντες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα τη...
12:43 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα, σύμφωνα με την αυτόματη ανάλυση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα