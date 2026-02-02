Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας: Τούμπαρε νταλίκα με φρούτα – Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/2) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας και συγκεκριμένα στο 117ο χλμ.

Συγκεκριμένα, νταλίκα – ψυγείο που κουβαλούσε εσπεριδοειδή, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, εξετράπη της πορείας της στο ρεύμα προς Λαμία και βρέθηκε εκτός δρόμου όπου και ανετράπη, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Το ευτύχημα είναι ότι ο Έλληνας οδηγός της δεν τραυματίστηκε και το τροχαίο περιορίστηκε σε υλικές ζημιές.

Για πολλές ώρες το σημείο σημάνθηκε – χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία -καθώς είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία μετακίνησής του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.