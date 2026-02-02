Αρχεία Έπσταϊν: Σκάνδαλο με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ – Emails αποκαλύπτουν την «ντροπιαστική» φιλία τους

Νέα σκάνδαλο πλήττει τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, καθώς αποκαλύψεις για την απρόσμενη φιλία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, φέρνουν στο φως λεπτομέρειες που προκαλούν δημόσια κατακραυγή και υποχρεώνουν την ίδια σε επίσημη απολογία.

Τα νέα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ), φαίνεται να περιλαμβάνουν σχεδόν 1.000 αναφορές στη Μέτε-Μάριτ και δεκάδες emails που αντάλλαξαν μεταξύ 2011 και 2014, όπως ανέφερε η νορβηγική εφημερίδα VG.

Η 52χρονη πριγκίπισσα, παντρεύτηκε το 2001 τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Μέτε-Μάριτ είχε συναντήσει τον Έπσταϊν τουλάχιστον τρεις φορές μεταξύ 2011 και 2013 σε Όσλο, Νέα Υόρκη και Καραϊβική.

«Μου “γαργαλάς” το μυαλό»

Σε ένα από τα emails, η πριγκίπισσα ρωτούσε τον Έπσταϊν αν ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του 15χρονου γιου μου».

Σε ένα άλλο, το 2012, του είπε ότι ήταν «πολύ γοητευτικός».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε στείλει στον Τζέφρι Έπσταϊν, στο οποίο του γράφει: «Μου “γαργαλάς” το μυαλό».

Norway’s Crown Princess Mette-Marit to Epstein: “You always make me smile… Because you tickle my brain.” Her name appears several hundred times in the Epstein files. Follow: @AFpost pic.twitter.com/7ybQoByWND — AF Post (@AFpost) January 31, 2026



Άλλα μηνύματα που στάλθηκαν στον Έπσταϊν από τον λογαριασμό της πριγκίπισσας περιλάμβαναν φράσεις όπως «τι έχεις να κάνεις εκτός από το να με βλέπεις;».

Όταν ο Έπσταϊν της ανέφερε ότι βρισκόταν στο Παρίσι «σε αναζήτηση συζύγου» το 2012, εκείνη απάντησε ότι η γαλλική πρωτεύουσα είναι «καλή για μοιχεία» και οι «Σκανδιναβές είναι καλύτερο υλικό για συζύγους».

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι η πριγκίπισσα έμεινε στο σπίτι του στη Φλόριντα για τέσσερις ημέρες το 2013.

Η επίσημη απολογία της Μέτε-Μάριτ

Το Σάββατο, η Μέτε-Μάριτ αναφέρθηκε στη «ντροπιαστική» φιλία της με τον διαβόητο Έπσταϊν, που αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε δίκη για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

«Έδειξα κακή κρίση και μετανιώνω βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλά ντροπιαστικό», δήλωσε η ίδια.

Πρόσθεσε ότι είναι υπεύθυνη «που δεν ερεύνησα πιο προσεκτικά το ιστορικό του Έπσταϊν και δεν κατάλαβα γρήγορα τι είδους άνθρωπος ήταν».

Ωστόσο, το 2011 είχε γράψει στον Έπσταϊν ότι τον είχε «googlάρει», προσθέτοντας «δεν φαινόταν πολύ καλό» και τελειώνοντας τη φράση με ένα χαμογελαστό emoji, χωρίς να διευκρινίζει ακριβώς σε τι αναφερόταν.

Διακοπή επαφών

Σύμφωνα με το παλάτι, η Μέτε-Μάριτ διέκοψε τις επαφές της με τον Έπσταϊν το 2014, επειδή ένιωσε ότι «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με την πριγκίπισσα ως μοχλό πίεσης με άλλους ανθρώπους».

Ο Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen, ιστορικός και ειδικός σε θέματα βασιλικών οικογενειών, σχολίασε: «Δίνει σχεδόν την εντύπωση ότι ήταν στενοί φίλοι. Ωστόσο, το ευρύτερο πλαίσιο των μηνυμάτων είναι άγνωστο. Μια Πριγκίπισσα δεν είναι ποτέ ιδιωτικό πρόσωπο. Αυτό δείχνει σε κάθε περίπτωση έλλειψη κρίσης και ότι όλα τα “ασφαλιστικά” γύρω της επίσης απέτυχαν».

Την Κυριακή, ο Νορβηγός πρωθυπουργός Jonas Gahr Store συμφώνησε ότι η Μέτε-Μάριτ έκανε λάθος στην κρίση της.

Η δίκη του γιου της

Η δημοσιοποίηση των emails συνέπεσε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική στιγμή για τη βασιλική οικογένεια, καθώς την Τρίτη ο 29χρονος γιος της, Μάριους Μπόργκ Χόιμπι, από σχέση πριν τον γάμο της με τον διάδοχο Χάακον, θα εμφανιστεί στο δικαστήριο του Οσλο κατηγορούμενος για 38 εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων βιασμών τεσσάρων γυναικών, επιθέσεων και αδικημάτων ναρκωτικών.

Αν κριθεί ένοχος, θα αντιμετωπίσει ποινή έως 16 χρόνια φυλάκισης, ενώ αρνείται τις σοβαρότερες κατηγορίες.

Το βασιλικό ζεύγος δεν θα παραστεί στη δίκη, και ο διάδοχος Χάακον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μέτε-Μάριτ θα απουσιάζει λόγω ενός προσωπικού ταξιδιού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.