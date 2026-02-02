Νέα Πέραμος: Οι δράστες προσπάθησαν να κάψουν το πτώμα του 27χρονου – Πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνοψη από το

  • Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της δολοφονίας του 27χρονου, το πτώμα του οποίου βρέθηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, ενώ είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.
  • Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος δέχτηκε πολλές σφαίρες, ενώ οι δράστες επιχείρησαν ανεπιτυχώς να κάψουν το πτώμα του.
  • Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στρέφονται κυρίως στο επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος, εξετάζοντας ως πιθανότερη αιτία της δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως.
Αγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της δολοφονίας του 27χρονου, το πτώμα του οποίου βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/2) από διερχόμενο μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με την βία σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τις πινακίδες κυκλοφορίας προέκυψε ότι είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή έχει δεχτεί πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Αρχικά υπήρχε μια στάση αναμονής από πλευράς αρχών, για την περίπτωση που επρόκειτο για απαγωγή για λύτρα, καθώς η οικογένεια του 27χρονου είναι οικονομικά εύπορη, αλλά δεν έγινε ποτέ επικοινωνία για κάτι τέτοιο, ενώ και η εξέλιξη της αρπαγής παραπέμπει περισσότερο σε προσωπικές διαφορές.

Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για κάποιο αδίκημα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως, ενώ οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Παράλληλα εξετάζονται όλες οι δραστηριότητες του, με στόχο την διακρίβωση του κινήτρου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες.

