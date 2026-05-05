Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάργα – Τον εντόπισε ο οδηγός

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι ενός 47χρονου, ο οποίος επιβιβάστηκε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στην Αθήνα με τελικό προορισμό την Πάργα.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, περί ώρα 01:00 όταν το λεωφορείο έφτασε στην Πάργα ο οδηγός εντόπισε τον 47χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ,με τους διασώστες να προχωρούν σε ΚΑΡΠΑ και να διακομίζουν τον άνδρα το Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Δυστυχώς όμως ο 47χρονος κατέληξε παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ και του ιατρικού προσωπικού στο Κ.Υ.

Φως στην ακριβή αίτια του θανάτου του 47χρονου, που ήταν κάτοικος της περιοχής, θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση .

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επιστήμονες χαρτογραφούν για πρώτη φορά την εμμηνόπαυση – Πώς αλλάζουν τα όργανα στις γυναίκες;

Οι νέες προκλήσεις που αλλάζουν τα μοντέλα Υγείας-Το κρίσιμο σταυροδρόμι

Youth Pass 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Δήμος προσλαμβάνει άτομα χωρίς πτυχίο: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων-Οι ειδικότητες και οι δικαιούχοι

Λέιζερ μετατρέπει το μέταλλο σε πλάσμα παρόμοιο με αυτό των άστρων σε τρισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου

Νέο Python Backdoor κλέβει διαπιστευτήρια περιήγησης και Cloud μέσω υπηρεσιών Tunneling
περισσότερα
10:56 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο μεταξύ ανήλικων κοριτσιών στον Εύοσμο – Συνελήφθη 15χρονη

Επεισόδιο μεταξύ ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (3/5) στον Εύοσμο Θεσσ...
10:33 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν απο λίγο ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με...
08:56 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η σύσκεψη του Δήμου με τη διοίκηση της Ryanair για το «μέλλον» της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη οι αναφορές ότι η Ryanair ετοιμάζεται να αποχ...
08:34 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Marfin: 16 χρόνια από την τραγωδία με τους 3 νεκρούς – Το χρονικό, οι συγκλονιστικές περιγραφές και η δικαίωση που δεν ήρθε ποτέ

Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Marfin με τους 3 νεκρούς. Ήταν 5 Μαΐ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή