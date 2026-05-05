Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Πάργα – Τον εντόπισε ο οδηγός

Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι ενός 47χρονου, ο οποίος επιβιβάστηκε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στην Αθήνα με τελικό προορισμό την Πάργα.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, περί ώρα 01:00 όταν το λεωφορείο έφτασε στην Πάργα ο οδηγός εντόπισε τον 47χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ,με τους διασώστες να προχωρούν σε ΚΑΡΠΑ και να διακομίζουν τον άνδρα το Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Δυστυχώς όμως ο 47χρονος κατέληξε παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ και του ιατρικού προσωπικού στο Κ.Υ.

Φως στην ακριβή αίτια του θανάτου του 47χρονου, που ήταν κάτοικος της περιοχής, θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση .