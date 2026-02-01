Νέα Πέραμος: Προσπάθησαν να κάψουν το πτώμα του 27χρονου – Οι έρευνες στο εργασιακό του περιβάλλον και η εκτέλεση «καρμπόν» πριν από 2 χρόνια στη Μάνδρα

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της δολοφονίας του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, με τις Αρχές να εκτιμούν πως η σορός ανήκει σε έναν 27χρονο, τον οποίο φέρεται πως είχαν απαγάγει και στην συνέχεια τον εκτέλεσαν.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, η σορός φέρεται πως φέρει 7 τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημη αναγνώριση. Από τα τατουάζ που έχει το θύμα, υπάρχουν ομοιότητες με έναν 27χρονο που αγνοείται. Την εξαφάνισή του, την είχε δηλώσει στην Ελευσίνα η σύντροφός του πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Η ίδια, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με την βία σε αυτοκίνητο. Από τις πινακίδες κυκλοφορίας προέκυψε ότι είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega, φαίνεται η στιγμή της φερόμενης αρπαγής του. Σε αυτό φαίνονται δύο άνδρες, ο ένας μάλιστα οπλοφορεί, να βάζουν μέσα στο όχημά τους τον 27χρονο. Όταν εκείνος της χτύπησε το κουδούνι αλλά δεν ανέβηκε πάνω στο σπίτι, η κοπέλα κατέβηκε κάτω και αφού διαπίστωσε πως δεν ήταν εκεί πήγε στις Αρχές καθώς ανησύχησε.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή έχει δεχτεί πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών. Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Αρχικά υπήρχε μια στάση αναμονής από πλευράς Αρχών, για την περίπτωση που επρόκειτο για απαγωγή για λύτρα, καθώς η οικογένεια του νεαρού είναι οικονομικά εύπορη, αλλά δεν έγινε ποτέ επικοινωνία για κάτι τέτοιο, ενώ και η εξέλιξη της αρπαγής παραπέμπει περισσότερο σε προσωπικές διαφορές.

Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για κάποιο αδίκημα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως, ενώ οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, υπάρχει μια σύμπτωση την οποία ερευνούν οι Αρχές. Πριν από δύο χρόνια στην περιοχή της Μάνδρας είχε εκτελεστεί με παρόμοιο τρόπο ένας επιχειρηματίας που ανάμεσα στις υπόλοιπες επιχειρήσεις είχε και μια επιχείρηση προσωπικού, στον οποίο επίσης είχαν βάλει φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και στη σορό αλλά και στο αυτοκίνητό του.