Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Τι ερευνούν οι Αρχές για τον άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Βίντεο από την απαγωγή του

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον το σενάριο απαγωγής του, που κατέληξε σε εκτέλεση.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, η σορός φέρεται πως φέρει 7 τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημη αναγνώριση. Από τα τατουάζ που έχει το θύμα, υπάρχουν ομοιότητες με έναν 27χρονο που αγνοείται. Την εξαφάνισή του, την είχε δηλώσει στην Ελευσίνα η σύντροφός του πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το έγκλημα σημειώθηκε στο σημείο, όπου εντοπίστηκε το πτώμα. Υπάρχουν ενδείξεις που τους οδηγούν στο συμπέρασμα, πως οι δράστες ήθελαν να πυρπολήσουν τη σορό, προκειμένου να εξαφανίσουν οποιοδήποτε στοιχείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η σύντροφος του 27χρονου, είχε καταθέσει πως ένα τετρακίνητο όχημα βρισκόταν έξω από το σπίτι τους στην Ελευσίνα, τουλάχιστον 4 ώρες. Τότε, οι Αρχές είχαν ακολουθήσει το δρομολόγιο του αυτοκινήτου, όμως τα ίχνη του χάθηκαν σε μία ερημική περιοχή.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega, φαίνεται η στιγμή της φερόμενης αρπαγής του. Σε αυτό φαίνονται δύο άνδρες, ο ένας μάλιστα οπλοφορεί, να βάζουν μέσα στο όχημά τους τον 27χρονο. Όπως διαπιστώθηκε, οι πινακίδες του αυτοκινήτου ήταν κλεμμένες.

Όταν εκείνος της χτύπησε το κουδούνι αλλά δεν ανέβηκε πάνω στο σπίτι, η κοπέλα κατέβηκε κάτω και αφού διαπίστωσε πως δεν ήταν εκεί πήγε στις Αρχές καθώς ανησύχησε.

Σημειώνεται πως το θύμα, ήταν επιχειρηματίας με εταιρεία ενοικιάσεων εργαζομένων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος δεν είχε ποινικό παρελθόν και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Στο σημείο βρέθηκε και ιατροδικαστής, ενώ όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.

 

