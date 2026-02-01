ΠΑΣΟΚ για δηλώσεις Μητσοτάκη: Αμυντική στρατηγική χωρίς διαφάνεια και εγχώρια προστιθέμενη αξία

Σύνοψη από το

  • Με κοινή τους ανακοίνωση, ο Τομέας Άμυνας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ασκεί κριτική στις δηλώσεις του πρωθυπουργού για έξι στρατηγικής σημασίας αμυντικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά εγκρίθηκαν χωρίς καμία ενημέρωση και έγκριση της Βουλής, παρά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ για διαφάνεια.
  • Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας στα εν λόγω προγράμματα. Επιπλέον, η συνεργασία των ΕΑΣ με ξένο όμιλο «εξυπηρετεί αποκλειστικά την ξένη εταιρεία και αφήνει μηδενικό τεχνολογικό αποτύπωμα για τα ΕΑΣ και τη χώρα».
  • Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ δεν αναφέρει τίποτα για «το πάρτι απευθείας αναθέσεων στα ΕΑΣ σε εταιρείες συμβούλων και ημετέρων». Επίσης, δεν γίνεται λόγος για τα 20 δισ. ευρώ συμβάσεων που έχουν ανατεθεί από τα ΕΑΣ χωρίς τη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

Με κοινή τους ανακοίνωση ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας και ο Τομέας Άμυνας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ασκούν κριτική σε δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα αναφέρουν πως: «Ο κ. Μητσοτάκης μας ενημέρωσε σήμερα για έξι στρατηγικής σημασίας αμυντικά προγράμματα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της ελληνικής πρότασης για το Safe,.

Προγράμματα τα οποία αιτήθηκε η κυβέρνηση, χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση και έγκριση της Βουλής, παρά το ότι έχει ζητηθεί από το ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετούς μήνες για λόγους διαφάνειας.

Προγράμματα στα οποία παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας, παρά τη δέσμευση του ίδιου του κ. Μητσοτάκη για ενίσχυση των ελληνικών εταιρειών και το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν έγκαιρα οι ίδιες μέσω της ΓΔΑΕΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης μας ενημέρωσε για την «ανάταξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας» μέσω της συνεργασίας των ΕΑΣ με ξένο όμιλο, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά την ξένη εταιρεία και αφήνει μηδενικό τεχνολογικό αποτύπωμα για τα ΕΑΣ και τη χώρα.

Δεν αναφέρει τίποτα για το πάρτι απευθείας αναθέσεων στα ΕΑΣ σε εταιρείες συμβούλων και ημετέρων.

Δεν αναφέρει τίποτα για τα 20 δισ. ευρώ συμβάσεων που έχουν ανατεθεί από τα ΕΑΣ χωρίς τη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας.

Η διαφάνεια, ο σεβασμός των διαδικασιών και η εγχώρια προστιθέμενη αξία στις αμυντικές δαπάνες αποτελούν «ψιλά γράμματα» για την κυβέρνηση.

Για το ΠΑΣΟΚ αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για την αμυντική στρατηγική της χώρας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα προτείνει να αλλάξουν

Ο καιρός της Δευτέρας: Ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
22:47 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Γκίλφοϊλ: Προανήγγειλε επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα – «Ελπίζω να έρθει και η Μελάνια»

Είδηση «φωτιά» έβγαλε η πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στο «Κέντρο Αθηνών», καθώς η πρέσβης τω...
22:04 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

«Melania»: Λαμπερή πρεμιέρα στην Αθήνα με οικοδέσποινα την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σήμερα το βράδυ η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχτηκε τους προσκεκλημέν...
20:53 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ο Κασσελάκης στέλνει στην επιτροπή δεοντολογίας τον Θανάση Οικονόμου – Η ανάρτηση που οδήγησε στη σύγκρουση

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή τ...
20:39 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Στο τραπέζι και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Πρωτοβουλίες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αναμένεται να αναλάβει άμεσα ο πρωθυπουργός Κυριά...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα