Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Σε ποιες περιοχές θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα

Σύνοψη από το

  • Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, υποβαθμίζοντας την προειδοποίηση σε πορτοκαλί. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις.
  • Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη (κυρίως δυτικά και νότια), τη νότια Εύβοια, τις βόρειες Κυκλάδες και την Αττική.
  • Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία, Byron, βροχές, Καταιγίδες, Κέντρο Αθήνας

Η ΕΜΥ το βράδυ της Κυριακής, επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει, κάνοντας λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση και για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις.

Αναλυτικά:

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Επικαιροποίηση Κυριακή 01-02-2026/22:00 τοπική

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α. α. 3/2026 που εκδόθηκε το Σάββατο 31-01-2026 στις 10:30 π.μ. με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

δ. Στην Αττική έως αργά τη νύχτα σήμερα Κυριακή.

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Ο καιρός της Δευτέρας: Ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για την αξιολόγηση και την κινητικότητα των διευθυντών και προϊσταμένων: Τι διευκρίνισε ο Λιβάνιος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
22:22 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

«Βιολάντα:» Οι ανατριχιαστικοί διάλογοι λίγες ώρες πριν από την φονική έκρηξη για «μυρωδιά σαν υγραέριο» – «Μου έλεγαν ότι δεν ήταν κάτι ανησυχητικό» κατέθεσε ο υπεύθυνος βάρδιας

Ευρήματα, έγγραφα, πιστοποιητικά, άδειες και κυρίως τις υπογραφές σε όλα αυτά, ξεσκονίζουν οι ...
22:09 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1/2/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (01/02) η κλήρωση με αριθμό 3022 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί εί...
21:14 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία – Δράμα: Εγκλωβισμένοι παραμένουν δεκάδες επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

Εγκλωβισμένοι παραμένουν εδώ και αρκετές ώρες, τουλάχιστον 100 επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέ...
19:53 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία – Χίος: Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε σε δρόμο – Ζημιές και σε διερχόμενο αυτοκίνητο

Σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (01/02) στην Χίο, στην περ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα