Ηράκλειο: Άναψαν ένα κεράκι στη μνήμη του 3χρονου Άγγελου που βασανίστηκε μέχρι θανάτου – Πραγματοποιήθηκε ετήσιο μνημόσυνο

Με βαθιά συγκίνηση και με ένα κερί στο χέρι, κάτοικοι συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής (01/02) στην Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θέρισο για να τιμήσουν τη μνήμη του μικρού Άγγελου, ενός παιδιού που υπέστη ανείπωτα βασανιστήρια από την μητέρα του και τον σύντροφό της και έφυγε πρόωρα από τη ζωή, στο Ηράκλειο.

Η τελετή του ετήσιου μνημόσυνου έγινε σήμερα το πρωί, υπενθυμίζοντας σε όλους την ανάγκη για εγρήγορση και αλληλεγγύη απέναντι στα παιδιά που κινδυνεύουν. Το τραγικό γεγονός που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα πριν από έναν χρόνο παραμένει ανεξίτηλο, ενώ η απώλεια του μικρού Άγγελου συνεχίζει να προκαλεί πόνο και οργή.

Η θλίψη για τον άδικο χαμό του παιδιού συνοδεύτηκε από την υπενθύμιση της αξίας της ζωής, αφού χάρισε την καρδιά του σε ένα άλλο παιδί στο Βερολίνο και ένα νεφρό σε έναν 37χρονο, μετατρέποντας τη δική του τραγωδία σε δώρο ζωής για άλλους.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής, σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς προστασίας παιδιών, ενώ η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ φιλοξένησε τη συγκινητική στιγμή για τη μνήμη του, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ένας χρόνος από τα φρικτά βασανιστήρια στο μικρό αγγελούδι

Στις 26 Ιανουαρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την αποκάλυψη της τραγικής μοίρας του 3χρονου Άγγελου, ο οποίος υπέστη φρικτά βασανιστήρια στα χέρια της μητέρας του και του συντρόφου της. Το σπίτι-κολαστήριο στην περιοχή των Δειλινών στο Ηράκλειο παραμένει ερμητικά κλειστό, ενώ οι γείτονες ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί…

Ένα χρόνο πριν, οι διασώστες έβγαλαν το παιδί από το σπίτι-κολαστήριο, αγκάλιασαν το παγωμένο, σχεδόν άψυχο κορμάκι του και το μετέφεραν με πόνο ψυχής στο ΠΑΓΝΗ. Ήταν ίσως το μόνο στοργικό άγγιγμα που ένιωσε στη σύντομη ζωούλα του. Μετά από πολυήμερη μάχη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ άφησε την τελευταία του πνοή από βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις.

«Έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε μια γωνία» είπαν στους διασώστες η νεαρή μητέρα του και ο σύντροφός της. Το σώμα του 3χρονου Άγγελου – Μιχαήλ, όμως, ήταν γεμάτο μώλωπες και καψίματα από τσιγάρα μαρτυρώντας τη φρίκη που έζησε, αβοήθητο, απροστάτευτο μέχρι την ύστατη στιγμή. Ο θάνατος ήταν λύτρωση για το μικρό αγγελούδι. 14 διαφορετικά είδη τραυμάτων εντόπισαν οι ιατροδικαστές μετά την τελευταία και πλέον συγκλονιστική πράξη του δράματος. Το αγοράκι χάρισε ζωή σε δυο ανθρώπους. Ένα τρίχρονο παιδάκι στο Βερολίνο που έλαβε την καρδιά του και έναν 37χρονο με νεφρική ανεπάρκεια.

Η νεαρή μητέρα του, άτομο με μειωμένη αντιληπτική ικανότητα, τον είχε πάρει μαζί της στο Ηράκλειο όταν ήρθε για να γνωρίσει από κοντά τον νέο της σύντροφο με τον οποίο γνωρίστηκαν διαδικτυακά. Οι γείτονες στην οδό Λεβήνου δεν πρόλαβαν να αντιληφθούν ότι το παιδάκι βασανιζόταν. Με κλοτσιές, μπουνιές, τσιγάρα που έσβηναν πάνω στο κορμάκι του, καυτό νερό. Το σπίτι κολαστήριο παραμένει κλειστό και ερειπωμένο. Γείτονες και περαστικοί προσπερνούν το κατώφλι του βιαστικοί, με ανατριχίλα.

Ο μικρός Μιχαήλ Άγγελος έζησε μια κόλαση. Φρικτές σκηνές που έχει καταγράψει στο κινητό του ο 44χρονος. Οι αποκαλύψεις για την άγρια κακοποίηση του 3χρονου αγοριού προκάλεσαν κύμα απόλυτης οργής.