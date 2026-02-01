Ουκρανία: Επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου – Τουλάχιστον 12 νεκροί

Σύνοψη από το

  • Μια ρωσική επίθεση με drone σήμερα με στόχο ένα λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ενός ορυχείου στην ουκρανική επαρχία Ντνιεπροπετρόφσκ σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυμάτισε επτά άλλους.
  • Η εταιρεία DTEK, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι εργαζόμενοι της σε ένα από τα ορυχεία της έγιναν στόχος επίθεσης. Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες ήταν εργαζόμενοι που επέστρεφαν από βάρδια.
  • Ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμίχαλ τόνισε ότι «ο εχθρός πραγματοποίησε μια κυνική και στοχευμένη επίθεση σε εργαζόμενους στον ενεργειακό τομέα στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου στην ουκρανική επαρχία Ντνιεπροπετρόφσκ

Μια ρωσική επίθεση με drone σήμερα με στόχο ένα λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ενός ορυχείου στην ουκρανική επαρχία Ντνιεπροπετρόφσκ σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυμάτισε επτά άλλους, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης και οι τοπικές αρχές.

«Σημειώθηκε επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε λεωφορείο που ανήκει σε μια εταιρεία στην περιοχή Πάβλογκραντ», δήλωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Telegram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που δείχνει ένα κατεστραμμένο λεωφορείο με πτώματα να κείτονται μπροστά από αυτό. Οι υπηρεσίες διάσωσης πρόσθεσαν ότι οι επτά τραυματίες νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Τερνίβκα, που βρίσκεται κοντά στο Πάβλογκραντ που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χλμ από τις πρώτες γραμμές του μετώπου.

Η εταιρεία DTEK – ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία – ανακοίνωσε ότι εργαζόμενοι της σε ένα από τα ορυχεία της εταιρείας έγιναν στόχος επίθεσης.


Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια «ισχυρή τρομοκρατική επίθεση» σε ένα ορυχείο της εταιρείας στην περιοχή, ανακοίνωσε η DTEK. Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες ήταν εργαζόμενοι που επέστρεφαν από βάρδια. Σύμφωνα με αυτήν την εταιρεία, 15 εργάτες σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν, ένας απολογισμός που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις ουκρανικές αρχές.

«Σήμερα, ο εχθρός πραγματοποίησε μια κυνική και στοχευμένη επίθεση σε εργαζόμενους στον ενεργειακό τομέα στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ», τόνισε ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμίχαλ.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ένας δεύτερος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Νωρίτερα σήμερα, περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιδρομές σε ένα μαιευτήριο και ένα κτίριο κατοικιών στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Επίδομα παιδιού 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ομόλογα: Γιατί τα μεγάλα ελλείμματα ΗΠΑ και Ιαπωνίας πιέζουν ανοδικά τις αποδόσεις – Πώς επηρεάζονται δολάριο και γιεν

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
22:28 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Reuters: Συνάντηση ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων ΗΠΑ και Ισραήλ στο Πεντάγωνο για το Ιράν

Οι ανώτατοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν την Παρασκευή συνομιλίες...
21:30 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Τραμπ: «Ελπίζω να φτάσουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αν δεν τα καταφέρουμε, θα δούμε αν έχει δίκιο» – Η απάντηση στον Χαμενεΐ

O Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Κυριακή (1/2) την ελπίδα να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, λί...
21:05 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Σκηνές τρέλας στη μέση του δρόμου: Ιδιοκτήτης Airbnb συνελήφθη να κυκλοφορεί γυμνός και να ασελγεί σε… ηλεκτρική σκούπα

Ένας οικοδεσπότης της Airbnb στη Φλόριντα των ΗΠΑ κατηγορείται ότι κυκλοφορούσε γυμνός σε θέρε...
20:19 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ιράν: Ο Ερφάν Σολτανί αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση – Είχε συλληφθεί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί, που συνελήφθη στο πλαίσιο του κινήματος αμφισβήτησης της εξ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα