Αριθμολογία: Οι 3 «καταραμένες» διευθύνσεις σπιτιού – «Τα νούμερα αυτά συνδέονται με αναταραχές και αρνητική ενέργεια»

Πολλοί αριθμολόγοι δέχονται καθημερινά την ερώτηση: «Ποιοι είναι οι χειρότεροι αριθμοί σπιτιών ή διευθύνσεις για να μείνει κανείς;». Στην πραγματικότητα, η απάντηση είναι υποκειμενική. Ενώ ένα άτομο μπορεί να ευδοκιμήσει σε ένα σπίτι με μια συγκεκριμένη αριθμολογική ενέργεια, κάποιο άλλο μπορεί να το βρει ακατάλληλο.

Κάθε αριθμολογικό ψηφίο που σχετίζεται με ένα σπίτι έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Επομένως, τα άτομα θα πρέπει να αξιολογούν την αριθμολογία ενός σπιτιού ολιστικά, λαμβάνοντας υπόψη τη δική τους προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής που προτιμούν.

Οι αριθμολόγοι επισημαίνουν τρία ψηφία διευθύνσεων κατοικίας που συνδέονται με μεταβατική ενέργεια, βαθιά συναισθηματική μεταμόρφωση ή μια αίσθηση προσωρινής αποσύνδεσης. Αυτές οι διευθύνσεις κατοικίας είναι πιο πιθανό να θεωρηθούν ανεπιθύμητες από τον μέσο άνθρωπο.

Οι «χειρότεροι» ή «άτυχοι» αριθμοί σπιτιών στην Αριθμολογία;

Οι πιο προκλητικοί αριθμοί σπιτιών στην αριθμολογία, σύμφωνα με τον μέσο άνθρωπο, είναι οι 5, 7 και 9. Και πάλι, δεν πρέπει να ανησυχείτε αν η διεύθυνση του σπιτιού σας είναι ή μειώνεται σε έναν από αυτούς τους αριθμούς. Κάθε σπίτι έχει τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του, εξυπηρετώντας έναν βαθύτερο, πνευματικό σκοπό στη ζωή μας. Υπάρχουν πολλοί ευτυχισμένοι ενοικιαστές ή ιδιοκτήτες σπιτιών με αυτές τις διευθύνσεις!

Οι 3 πιο ακατάλληλοι αριθμοί οδών

5 — Ανήσυχη, ασταθής ενέργεια

7 — Απομονωτικός, Συναισθηματικά Απομακρυσμένος Χώρος

9 — Συναισθηματικά Βαριά Ατμόσφαιρα, Μεταβατικό Σπίτι

5 — Ανήσυχη, ασταθής ενέργεια

Αν αναζητάτε σταθερότητα, είναι καλύτερο να αποφύγετε τον αριθμό 5 στην αριθμολογία. Αυτός ο αριθμός συνδέεται με τη μεταμόρφωση, την περιπέτεια και την αμφισβήτηση του κατεστημένου. Η δημιουργικότητα εκτοξεύεται.

Η ενέργειά του είναι ζωογόνα και συναρπαστική, αλλά με τον χρόνο μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Ένα σπίτι ή διαμέρισμα με αριθμό 5 μπορεί να διαταράξει τις καθημερινές ρουτίνες, να δυσκολέψει την οργάνωση και να λειτουργήσει περισσότερο ως πνευματικά μεταμορφωτικός ή μεταβατικός χώρος διαβίωσης.

7 — Απομονωτικός, Συναισθηματικά Απομακρυσμένος Χώρος

Ένα σπίτι με αριθμό 7 είναι γνωστό ότι φέρει την ενέργεια ενός πνευματικού καταφυγίου. Προάγει τη σοφία, τη συναισθηματική ωριμότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Σε αυτό το χώρο, μαθαίνετε να νιώθετε άνετα με τον εαυτό σας, να συνδέεστε με την διαίσθησή σας και να αποκτάτε μεγαλύτερη κατανόηση για την αυτογνωσία σας και το πνευματικό σας ταξίδι.

Ωστόσο, μπορεί να είναι και αρκετά απομονωτικό και να διαταράσσει την καθημερινή ζωή και τη ρουτίνα. , Μπορεί να νιώσετε μοναξιά, αποσύνδεση από την κοινωνική σας ζωή ή να δυσκολεύεστε να συνδεθείτε με άλλους, εάν περάσετε πολύ χρόνο σε αυτό το σπίτι ή διαμέρισμα.

9 — Συναισθηματικά Βαριά Ατμόσφαιρα, Μεταβατικό Σπίτι

Όταν ζείτε σε ένα σπίτι με αριθμό 9, η αλλαγή, οι απολήξεις και οι μεταβάσεις γίνονται ο κανόνας. Στην αριθμολογία, ο αριθμός 9 συνδέεται με τη συμπόνια, την υπεράσπιση και την συλλογική εξέλιξη. Από την θετική πλευρά, ενθαρρύνει την ενσυναίσθηση, προάγει την κοινωνική πρόοδο και σας επιτρέπει να απελευθερώσετε ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πια. Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε σταθερότητα σε αυτό το περιβάλλον.

Ίσως νιώσετε λύπη για το ότι πρέπει να λέτε συνεχώς αντίο, καθώς οι άνθρωποι, οι συνθήκες ή οι ευκαιρίες έρχονται και φεύγουν γρήγορα.