Αριθμολογία: Οι γρουσούζικοι αριθμοί για κάθε ζώδιο – «Καλύτερα να τους αποφεύγετε»

Η αριθμολογία αποκαλύπτει ότι ορισμένοι αριθμοί έχουν σημαντική επίδραση στη ζωή των ατόμων που γεννήθηκαν κάτω από τα 12 ζώδια. Ενώ κάποιοι αριθμοί θεωρούνται ευοίωνοι, φέρνοντας καλή τύχη και ευημερία, άλλοι θεωρούνται γρουσούζικοι και ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες. Είναι σημαντικό για τα άτομα να γνωρίζουν ποιοι αριθμοί είναι ευνοϊκοί και ποιοι άτυχοι για το ζώδιό τους, καθώς αυτή η γνώση μπορεί να τους βοηθήσει να πάρουν πιο συνειδητές αποφάσεις και να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της ζωής πιο αποτελεσματικά.

Κατανοώντας τη σημασία των αριθμών, τα άτομα μπορούν να αξιοποιήσουν τις θετικές ενέργειες και να μειώσουν τις αρνητικές επιρροές.

Οι αριθμοί που θεωρούνται γρουσούζικοι για τα 12 ζώδια:

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 6

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 7

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 20 Ιουνίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 3

Καρκίνος (21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 4

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 9

Παρθένος (23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 8

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 5

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 2

Τοξότης (22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 6

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 3

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 4

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 1

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 6

Οι Κριοί θα πρέπει να αποφεύγουν τον αριθμό 6, καθώς θεωρείται ότι φέρνει συναισθηματική αναταραχή και αστάθεια. Αυτός ο αριθμός μπορεί να κάνει τους Κριούς πιο αγχωμένους και αναποφάσιστους, επηρεάζοντας τις σχέσεις τους και τις ικανότητες λήψης αποφάσεων.

Οι Κριοί καλό θα ήταν να αποφεύγουν ημερομηνίες, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου που περιλαμβάνουν τον αριθμό 6, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την αρνητική του επιρροή.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 7

Οι Ταύροι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τον αριθμό 7, καθώς θεωρείται ότι διαταράσσει την οικονομική τους σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτός ο αριθμός μπορεί να φέρει απρόβλεπτες δαπάνες και ζημιές, επηρεάζοντας την υλική άνεση και την ηρεμία του μυαλού των Ταύρων.

Οι Ταύροι καλό θα ήταν να αποφεύγουν ημερομηνίες, επενδύσεις και σημαντικές αγορές που περιλαμβάνουν τον αριθμό 7.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 20 Ιουνίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 3

Οι Δίδυμοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τον αριθμό 3, καθώς θεωρείται ότι ενισχύει το άγχος και την ανησυχία τους. Αυτός ο αριθμός μπορεί να κάνει τους Δίδυμους πιο διάσπαρτους και αποσπασμένους, επηρεάζοντας τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τις σχέσεις τους.

Οι Δίδυμοι καλό θα ήταν να αποφεύγουν ημερομηνίες, συναντήσεις και σημαντικές συζητήσεις που περιλαμβάνουν τον αριθμό 3.

Καρκίνος (21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 4

Οι Καρκίνοι θα πρέπει να αποφεύγουν τον αριθμό 4, καθώς θεωρείται ότι φέρνει συναισθηματική στασιμότητα και αίσθηση ότι είναι κολλημένοι. Αυτός ο αριθμός μπορεί να επηρεάσει τις στενές σχέσεις και την οικογενειακή ζωή των Καρκίνων, οδηγώντας τους σε συναισθήματα απογοήτευσης και δυσαρέσκειας.

Οι Καρκίνοι καλό θα ήταν να αποφεύγουν ημερομηνίες, μετακομίσεις και οικογενειακές συγκεντρώσεις που περιλαμβάνουν τον αριθμό 4.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 9

Οι Λέοντες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τον αριθμό 9, καθώς θεωρείται ότι φέρνει αίσθηση ολοκλήρωσης και τελικής κατάληξης, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο για τους Λέοντες που λαχταρούν την προσοχή και τον θαυμασμό.

Αυτός ο αριθμός μπορεί να επηρεάσει τη δημιουργικότητα και την αυτοέκφραση των Λέοντων, οδηγώντας τους σε συναισθήματα πλήξης και δυσαρέσκειας.

Οι Λέοντες καλό θα ήταν να αποφεύγουν ημερομηνίες, δημιουργικά έργα και δημόσιες εμφανίσεις που περιλαμβάνουν τον αριθμό 9.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 8

Οι Παρθένοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τον αριθμό 8, καθώς θεωρείται ότι ενισχύει τις κριτικές και τελειομανείς τάσεις τους. Αυτός ο αριθμός μπορεί να κάνει τους Παρθένους πιο αγχωμένους και στρεσαρισμένους, επηρεάζοντας την υγεία και την ευημερία τους.

Οι Παρθένοι καλό θα ήταν να αποφεύγουν ημερομηνίες, επαγγελματικά έργα και δραστηριότητες που αφορούν την υγεία και περιλαμβάνουν τον αριθμό 8.

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 5

Οι Ζυγοί θα πρέπει να αποφεύγουν τον αριθμό 5, καθώς θεωρείται ότι διαταράσσει την ισορροπία και την αρμονία τους. Αυτός ο αριθμός μπορεί να φέρει αναπάντεχες αλλαγές και συγκρούσεις, επηρεάζοντας τις σχέσεις και την κοινωνική ζωή των Ζυγών.

Οι Ζυγοί καλό θα ήταν να αποφεύγουν ημερομηνίες, κοινωνικές συγκεντρώσεις και σημαντικές αποφάσεις που περιλαμβάνουν τον αριθμό 5.

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 2

Οι Σκορπιοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τον αριθμό 2, καθώς θεωρείται ότι φέρνει συναισθηματική ευαλωτότητα και ευαισθησία. Αυτός ο αριθμός μπορεί να επηρεάσει τη έντονη και παθιασμένη φύση των Σκορπιών, οδηγώντας τους σε συναισθήματα ανασφάλειας και ζήλιας.

Οι Σκορπιοί καλό θα ήταν να αποφεύγουν ημερομηνίες, προσωπικές σχέσεις και συναισθηματικές αντιπαραθέσεις που περιλαμβάνουν τον αριθμό 2.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 6

Οι Τοξότες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τον αριθμό 6, καθώς θεωρείται ότι φέρνει αίσθηση ευθύνης και περιορισμού. Αυτός ο αριθμός μπορεί να επηρεάσει την αγάπη των Τοξοτών για την ελευθερία και την περιπέτεια, οδηγώντας τους σε συναισθήματα ανησυχίας και δυσαρέσκειας.

Οι Τοξότες καλό θα ήταν να αποφεύγουν ημερομηνίες, ταξιδιωτικά σχέδια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τον αριθμό 6.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 3

Οι Αιγόκεροι θα πρέπει να αποφεύγουν τον αριθμό 3, καθώς θεωρείται ότι φέρνει αίσθηση αστάθειας και απρόβλεπτης πορείας. Αυτός ο αριθμός μπορεί να επηρεάσει τη πρακτική και πειθαρχημένη φύση των Αιγόκερων, οδηγώντας τους σε συναισθήματα απογοήτευσης και άγχους.

Οι Αιγόκεροι καλό θα ήταν να αποφεύγουν ημερομηνίες, επιχειρηματικές συμφωνίες και σημαντικές αποφάσεις που περιλαμβάνουν τον αριθμό 3.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 4

Οι Υδροχόοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τον αριθμό 4, καθώς θεωρείται ότι φέρνει αίσθηση ρουτίνας και μονοτονίας. Αυτός ο αριθμός μπορεί να επηρεάσει την αγάπη των Υδροχόων για καινοτομία και πρόοδο, οδηγώντας τους σε συναισθήματα πλήξης και δυσαρέσκειας.

Οι Υδροχόοι καλό θα ήταν να αποφεύγουν ημερομηνίες, κοινωνικές συγκεντρώσεις και ανθρωπιστικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τον αριθμό 4.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου) – Γρουσούζικος Αριθμός: 1

Οι Ιχθύες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τον αριθμό 1, καθώς θεωρείται ότι φέρνει αίσθηση απομόνωσης και μοναξιάς, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την φυσική ανάγκη τους για σύνδεση και αρμονία.

Αυτός ο αριθμός μπορεί να κάνει τους Ιχθύες να νιώθουν ότι επωμίζονται όλη την ευθύνη, οδηγώντας σε συναισθήματα άγχους και στρες. Οι Ιχθύες καλό θα ήταν να αποφύγουν να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους ή μοναχικά έργα σε ημερομηνίες ή χρόνια που περιέχουν αυτόν τον αριθμό.